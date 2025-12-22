به گزارش ایلنا از البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان البرز با اعلام این خبر اطهار کرد: همزمان با مناسبت شب یلدا با مشارکت اداره‌کل زندان‌های استان البرز و انجمن‌های حمایت از زندانیان شهرستان‌های استان، مجموعاً ۳۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های زندانیان نیازمند اختصاص یافت.

وی افزود: در این طرح حمایتی، تعداد یک‌هزار و ۵۷۲ بسته یلدایی شامل اقلام معیشتی از جمله برنج، روغن، مرغ، میوه، آجیل و شیرینی به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تهیه و توزیع شد. همچنین مبلغ ۱۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال کمک نقدی به خانواده‌های تحت پوشش پرداخت شده است.

فتحی با اشاره به برنامه‌های حمایتی سازمان زندان‌ها اظهار کرد: انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان علاوه بر پیگیری مسائل و مشکلات قضایی، با اجرای اقدامات حمایتی نظیر توزیع بسته‌های معیشتی، پرداخت هزینه‌های درمانی و ایجاد زمینه اشتغال، در راستای بهبود شرایط زندگی خانواده‌های نیازمند فعالیت می‌کنند.

مدیرکل زندان‌های استان البرز در پایان با تأکید بر اینکه کمک به نیازمندان یک سنت حسنه و ماندگار است، تصریح کرد: شب یلدا یادآور اهمیت همبستگی اجتماعی است و حمایت مؤثر زمانی محقق می‌شود که محدود به مناسبت‌ها نباشد. تداوم این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ کرامت خانواده‌های زندانیان داشته باشد.

این اقدام خیرخواهانه با مشارکت انجمن‌های حمایت از زندانیان شهرستان‌های کرج، فردیس، چهارباغ، نظرآباد و ساوجبلاغ انجام شده است.

