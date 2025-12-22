تخریب ١٣ واحد مسکونی به دلیل بارش برف در کوهسرخ/ راهداری خراسان رضوی باید پاسخگو باشد

وی بیان کرد: تاکنون پنج مسیر روستایی عمده در شهرستان کوهستانی کوهسرخ با تلاش مردمی برف روبی و بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی راه روستایی «کلاته تیمور» ادامه دارد.

فرماندار کوهسرخ به پراکندگی جمعیتی و روستاهای این شهرستان کوهستانی اشاره و اظهار کرد: متاسفانه امکانات و ماشین آلات برف روبی و راهداری شهرستان با پراکندگی واحدهای جمعیتی ما هیچ تناسبی ندارد و ناچاریم برای بازگشایی مسیرها از امکانات مردمی کمک بگیریم.

اعمی بندقرایی گفت: اداره کل راهداری خراسان رضوی در این خصوص باید پاسخگو باشد.