یک مسوول خبر داد؛

تخریب ١٣ واحد مسکونی به دلیل بارش برف در کوهسرخ/ راهداری خراسان رضوی باید پاسخگو باشد

فرماندار کوهسرخ خراسان رضوی گفت: بارش‌های برف و باران از چهارشنبه گذشته تاکنون موجب تخریب ۱۳ واحد مسکونی در سه روستای این شهرستان شد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسن اعمی بندقرایی در این خصوص اظهارکرد: این آسیب ها بیشتر در اثر بارش های برف سنگین روی داده است، ۱۰ واحد مسکونی در روستای «فرق»، ۲ منزل مسکونی در روستای «سنجدک» و یک باب منزل نیز در روستای «داغی» تخریب شده است.

وی بیان کرد: تاکنون پنج مسیر روستایی عمده در شهرستان کوهستانی کوهسرخ با تلاش مردمی برف روبی و بازگشایی شده و تلاش برای بازگشایی راه روستایی «کلاته تیمور» ادامه دارد.

فرماندار کوهسرخ به پراکندگی جمعیتی و روستاهای این شهرستان کوهستانی اشاره و اظهار کرد: متاسفانه امکانات و ماشین آلات برف روبی و راهداری شهرستان با پراکندگی واحدهای جمعیتی ما هیچ تناسبی ندارد و ناچاریم برای بازگشایی مسیرها از امکانات مردمی کمک بگیریم.

اعمی بندقرایی گفت: اداره کل راهداری خراسان رضوی در این خصوص باید پاسخگو باشد.

