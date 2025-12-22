معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد؛
موج آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد رو به فروکش است
۱۵ بیمار در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری هستند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار خرسندی از کاهش آمارهای مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در بخش شیوع ویروس آنفلوآنزا، یادآورشد که با رعایت کردن نکات دستورالعمل های بهداشتی، موج آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد رو به فروکش است.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد،"مسلم شریفی" با تشریح آمار بیماران مبتلا به ویروس آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد مراجعات مردمی به مراکز درمانی هم اکنون زیرگروه ۲۴ سال هستند که به نسبت هفته گذشته، روند مراجعات به مراکز درمانی و بستری مبتلایان به بیماری آنفلوآنزا در این استان بین پنج تا ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: در شبانه روز گذشته، ۱۵۳ نفر مبتلا به بیماری آنفلوآنزا به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که این تعداد ۲۲ درصد کل بستری استان را شامل میشود.
شریفی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ بیمار در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری هستند، افزود: حدود ۳۸ درصد مراجعات به مراکز درمانی دارای علائم شبه آنفلوانزا و سه درصد نیز دارای علائم شدید بیماری آنفلوآنزا هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و سخنگوی ستاد پیشگیری از آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در صورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم، احتمالا موج بیماری آنفلوآنزا در استان فروکش کرده و وضعیت استان به حالت عادی برگردد.