درگذشت راهدار خراسان رضوی پس از سانحه رانندگی در کنارگذر شمالی مشهد
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: راهدار گرانقدر «محب علی ظل میرشاه» که پیش از این در جریان عملیات راهداری در کنارگذری شمالی مشهد در سانحه رانندگی آسیب دیده بود، امروز دوشنبه براثر شدت صدمات و جراحات درگذشت.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  جعفر شهامت افزود: این همکار گرانقدر که در حوزه راهداری شهرستان مشهد و حدود ۱۰ روز قبل در اثر سانحه رانندگی دچار آسیب شده بود، امروز تشییع و خاکسپاری می‌شود.

وی اظهار داشت: همچنین «علی اصغر سمیعی زاده» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سبزوار جمعه گذشته (۲۸ آذرماه) در مسیر جاده سبزوار - بردسکن حین رسیدگی به امور مردم، براثر رخداد حادثه‌ای دچار آسیب شدید از ناحیه پا شد. 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با بیان اینکه یکم دی ماه را به عنوان روز راهدار گرامی می داریم، ادامه داد: روز راهدار، نمادی از تلاش‌های بی‌وقفه راهدارانی است که در سخت‌ترین شرایط جوی، ضامن ایمنی و پایداری شبکه راه‌های کشور هستند، این بهانه فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت‌های این عزیزان است.

شهامت عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ راهدار در ۳۴ اداره و یا نمایندگی راهداری در شهرستان های خراسان رضوی فعالیت دارند.

