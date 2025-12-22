کشف ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری در شهرستان دورود

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز دوشنبه یکم دیماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب شخصی آنان مراتب در دستور کار پلیس فتای شهرستان چگنی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا پس از بررسیهای همه جانبه و با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند ۶ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ۲۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری از متهمان کشف و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به حساب آنان برگشت داده شد، اضافه کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

ابدال چگنی با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند گفت: کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی با پیام رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www. cyberpolice. ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.

