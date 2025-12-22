خبرگزاری کار ایران
هشتمین جشنواره «طلوع» به میزبانی آذربایجان غربی برگزار می‌شود

هشتمین جشنواره «طلوع» به میزبانی آذربایجان غربی برگزار می‌شود
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی از برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی ـ هنری «طلوع» با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت و توسعه هنر‌درمانی در این استان خبر داد و گفت: ۱۳۰ اثر از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ۵۱ اثر به مرحله بازبینی راه یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،رسول بابایان، در گفت و گو با خبرنگاران،از برگزاری هشتمین جشنواره «طلوع» به میزبانی این استان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف حمایت از افراد دارای معلولیت و توسعه هنر‌درمانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور افزود: در مجموع ۱۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از بررسی هیئت داوران، ۵۱ اثر به مرحله بازبینی راه یافته‌اند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی تصریح کرد: از میان آثار منتخب، بخش‌های هنرهای خیابانی، محیطی و کودک و نوجوان به مراحل بعدی جشنواره راه پیدا کرده‌اند.

بابایان با تأکید بر نقش مؤثر همکاری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد فرهنگی ـ هنری گفت: برگزاری این جشنواره بدون حمایت نهادهای اجرایی امکان‌پذیر نبود و در این راستا دستگاه‌هایی همچون استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی همکاری لازم را با بهزیستی داشته‌اند.

