به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان روز دوشنبه در حاشیه بازدید میدانی از راه‌های شهرستان بشاگرد در شرق هرمزگان اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید اخیر و بروز خسارت در محورهای ارتباطی، تمامی امکانات راهداری استان به همراه پیمانکاران پروژه‌های بزرگ راهسازی این شهرستان به‌منظور تسریع در برقراری تردد ایمن به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی از ساعات اولیه پس از بارش‌ها افزود: بازگشایی مسیرها، بهسازی راه‌ها و قابل تردد کردن محورهای اصلی، فرعی و روستایی از همان ساعات ابتدایی آغاز شده و این اقدامات همچنان با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان با بیان اینکه شرایط کوهستانی و توپوگرافی خاص بشاگرد شدت خسارات را افزایش داده است، گفت: ارزیابی‌های اولیه میدانی نشان می‌دهد زیرساخت‌های راه‌های اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان آسیب گسترده‌ای دیده‌اند و برآورد اولیه خسارات بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

شرفی تأکید کرد: تلاش مجموعه راهداری استان بر این است که با به‌کارگیری حداکثری توان و تجهیزات، تردد ایمن و پایدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مردم منطقه برقرار شود.

