فرمانده انتظامی تاکستان خبر داد؛

توقیف 6 خودرو با 530 میلیون خلافی

توقیف 6 خودرو با 530 میلیون خلافی
فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از توقیف 6 دستگاه خودرو با مجموع 530 میلیون ریال خلافی، در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در شهرستان تاکستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه الله عبدی در تشریح جزئیات این خبر گفت: درراستای اجرای مستمر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و با هدف برخورد جدی با تخلفات رانندگی، مأموران پلیس راهور این شهرستان 6 دستگاه خودروی دارای خلافی انباشته را شناسایی کردند. 

وی افزود: پس از انجام بررسی‌ها و استعلام‌های لازم مشخص شد، این خودروها به دلیل عدم پرداخت جرائم رانندگی و داشتن خلافی معوق، مشمول توقیف قانونی بوده و به همین منظور 6 دستگاه خودرو به ترتیب: یک دستگاه سواری پژو 206 با 130 میلیون ریال ، یک دستگاه وانت پیکان با 116 میلیون ریال ، یک دستگاه وانت نیسان با 88 میلیون ریال، یک دستگاه خودرو سواری دیگنیتی با 70 میلیون ریال، یک دستگاه خودروی سواری پراید با 65 میلیون ریال  و یک دستگاه سواری پژو 405  با 61 میلیون ریال خلافی توقیف و روانه پارکینگ شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با بیان اینکه ماموران پلیس راهور به‌ صورت مستمر خودروهای دارای خلافی انباشته را رصد می‌کنند و در صورت احراز شرایط قانونی، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهند کرد، از شهروندان خواست: با استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیکی یا مراکز مجاز، در اسرع وقت نسبت به تسویه خلافی خودروهای خود اقدام کنند.

