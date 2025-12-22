وزیر ورزش و جوانان وارد مازندران شد
وزیر ورزش و جوانان صبح امروز با استقبال استاندار مازندران و جمعی از مسئولان وارد فرودگاه ساری شد.
به گزارش ایلنا، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (دوشنبه اول دیماه) با استقبال مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، رضا حاجیپور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، عباسی نماینده قائمشهر و حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، وارد فرودگاه ساری شد.
این سفر یکروزه باهدف بازدید و افتتاح تعدادی از اماکن و پروژههای ورزشی در شهرستانهای جویبار، آمل و قائمشهر انجام میشود.
سالن 5هزارنفری جویبار، سالن چندمنظوره کاله، ورزشگاه شهید وطنی، سالن و پیست دوچرخهسواری ماهفروجک ازجمله اماکنی است که در برنامه بازدید وزیر ورزش و جوانان قرار دارد.
همچنین مراسم بهرهبرداری از پروژه استخر آمل نیز امروز با حضور وزیر ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان و مقامات استانی برگزار خواهد شد.
در این سفر، سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و مدیریت، سید غنی نظری معاون حقوقی، امور مجلس و استانها و سید محمدعلی ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، وزیر ورزش و جوانان را همراهی میکنند.