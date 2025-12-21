خبرگزاری کار ایران
۱۶ آلاچیق در حریم رودخانه زاینده‌رود تخریب شد

۱۶ آلاچیق در حریم رودخانه زاینده‌رود تخریب شد
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: حکم قطعی دادگستری شهرستان لنجان در خصوص رفع تصرف ۱۶ مورد آلاچیق محصور به صورت اتاقک در پارک ساحلی زرین‌شهر اجرا شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محسن فدائی، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار داشت: پیرو صدور حکم قطعی از سوی دادگستری لنجان مبنی بر تخریب ۱۶ آلاچیق در پارک ساحلی زرین‌شهر، جلسات متعددی با عوامل شهرداری زرین‌شهر از جمله معاونت شهرداری و نمایندگان حقوقی آن مجموعه برگزار شد.

وی افزود: هدف این جلسات، انجام رفع تصرفات به‌صورت داوطلبانه و در فضای همکاری بود که سرانجام شهرداری زرین‌شهر نسبت به جمع‌آوری سازه‌ها مجاب شد.

فدائی گفت: اجرای عملیات جمع‌آوری آلاچیق‌های محصور در محل پارک ساحلی زرین‌شهر از روز یکشنبه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و مجموعه شهرداری زرین‌شهر، تأکید کرد: بستر رودخانه در زمره اموال عمومی است و این اقدام در راستای صیانت از بستر رودخانه زاینده‌رود و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد با تخلفات همچنان در دستور کار شرکت آب منطقه ای اصفهان قرار دارد و استمرار آن مستلزم حمایت دستگاه قضایی امنیتی و انتظامی است.

زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته است، در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.

