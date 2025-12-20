در مراسم رزمایش طرح ترافیکی زمستانه استان مطرح شد:
کسب رتبه نخست کاهش جانباختگان تصادفات درونشهری توسط استان مرکزی
استاندار مرکزی گفت: با اقدامات مشترک پلیس و شهرداریها، این استان در سال جاری رتبه نخست کاهش جانباختگان ناشی از تصادفات درونشهری را کسب کرده و این موفقیت مورد تقدیر مسئولان کشوری قرار گرفته است. همچنین در سال گذشته، استان شاهد کاهش 96 فقره فوتی ناشی از تصادفات برونشهری بود و برنامهریزی شده است تا در ماههای پایانی سال نیز روند کاهشی تلفات جادهای ادامه یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در مراسم رزمایش طرح ترافیکی زمستانه ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی، افزود: رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان و کاربران جادهای همواره مورد تأکید قرار دارد. در شرایط جوی زمستانی باید از سفرهای غیرضروری پرهیز شود و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی شامل زنجیرچرخ، وسایل گرمایشی و سلامت کامل خودرو همراه باشد.
وی به دیگر مواردی که کاربران جادهای باید رعایت کنند اشاره کرده و ادامه داد: رعایت فاصله طولی خودروها در فصول سرد سال اهمیت ویژهای دارد، زیرا یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات زنجیرهای همین بیتوجهی به فاصله ایمن است. در گردنههای برفگیر و نقاط کولاکخیز، رانندگان باید به تذکرات پلیس توجه ویژه داشته باشند و دستورالعملهای ایمنی را به طور کامل رعایت کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.
استاندار مرکزی اظهار داشت: همزمان با آغاز طرح زمستانی پلیس و راهداری، رزمایش مشترک ترافیکی زمستان نیز در این استان برگزار شد و دستگاههای اجرایی با حضور پررنگ در محورهای مواصلاتی آماده خدمترسانی به مردم هستند. این مانور مشترک هر ساله به صورت نمادین برگزار میشود و بدرقه نیروهای عملیاتی به محورهای ارتباطی استان، نمادی از آمادگی کامل آنان برای خدمترسانی به مردم است.
زندیهوکیلی تصریح کرد: بارشهای اخیر موجب یخزدگی جادهها شده و از چند روز گذشته عملیات زمستانی با همکاری پلیس، راهداری و شهرداریها آغاز شده است. همچنین شهرداری اراک و سایر شهرداریهای استان نیز عملیات برفروبی معابر درونشهری را به طور گسترده آغاز کردهاند. روزهای گذشته شخصاً در جادههای استان حضور داشتم و از نزدیک روند عملیات پلیس و راهداری را مشاهده کردم. در سال جاری اقدامات با کیفیت و مطلوبی در حال انجام است.
اجرای اقدامات مؤثر در حوزه ایمنی و کاهش تصادفات
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه شورای راهبری ترافیک یکی از ساختارهای مهم در سطح استان است، گفت: با همافزایی ایجاد شده از ابتدای سال جاری تاکنون، اقدامات مؤثری در حوزه ایمنی و کاهش تصادفات اجرایی شده است. نتیجه این همافزایی، کسب رتبه برتر پلیس راهور این استان در سطح کشور و دریافت لوح تقدیر از مسئولان کشوری بوده است. این موفقیت حاصل تلاش تمامی اعضای شورای ترافیک استان است.
سردار هادی رفیعیکیا به وظایف پلیس راهور اشاره داشته و افزود: روزانه 54 واحد گشت پلیس در سطح استان به صورت شیفتی در خدمت مردم هستند. تمامی عوامل انتظامی و کلانتریها موظف شدهاند در این امر مهم مشارکت کنند تا ایمنی سفرها درونشهری و برونشهری ارتقا یابد. امروز نیز استاندار بر افزایش همافزایی و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی در راستای رفع نقاط حادثهخیز و اصلاح هندسی معابر تأکید کرد.
ایمنسازی مسیرهای ارتباطی از اولویتهای راهداری
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: یکی از اولویتهای این ادارهکل، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود برای رفع مشکلات زیرساختی و ایمنسازی مسیرهای ارتباطی است. راهداری استان علاوه بر اقدامات عمرانی، برای مدیریت بحرانهای زمستانی و تأمین ایمنی سفرها آمادگی کامل دارد. طرح ترافیک زمستانی به صورت نمادین آغاز شد، هر چند عملیات زمستانی چند روز است که در استان آغاز شده و هماکنون جریان دارد.
روحاله محسنزاده به یکی از عملیاتهای مهندسی حوزه راهداری استان مرکزی اشاره داشته و افزود: با استفاده از ظرفیتهای موجود و مونتاژ 5 پل 9 متری، یک پل 45 متری در یکی از نقاط بحرانی استان ایجاد شد و همزمان با اجرای باکسهای 3 در 3 و نصب لولههای یک متری، مسیرهای جایگزین برای مواقع سیلاب پیشبینی شده است. در این پروژه، بدون نیاز به اعتبارات سنگین، با انتقال و مونتاژ پلهای موجود یک پل 45 متری ساخته شد که نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر ساخت پل، باکسهایی در نقاط حادثهخیز نصب شده و مسیرهای جایگزین با استفاده از لولههای یک متری برای مواقع بحرانی پیشبینی شده است که در شرایط سیلاب یا انسداد جادهها، امکان تردد ایمن فراهم باشد. اصلاح هندسی معابر، رفع نقاط حادثهخیز و نصب علایم ایمنی نیز در دستور کار قرار دارد تا میزان تصادفات و خسارات جادهای کاهش یابد. همچنین نیروهای راهداری به صورت شبانهروزی در آمادهباش کامل هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: این ادارهکل با 60 تیم راهدار، 250 دستگاه ماشینآلات سنگین و سبک و 35 راهدارخانه مجهز، با پشتیبانی 6500 نفر نیروی عملیاتی آماده خدمترسانی به مردم است. بیش از 27 هزار کیلومتر باند برفروبی در استان انجام شده و 6000 تن شن و نمک برای ایمنسازی مسیرها مصرف شده است. با اقدامات انجام شده، در حال حاضر تمامی مسیرها بازگشایی شده و هیچ محور مواصلاتی بستهای در استان مرکزی وجود ندارد.