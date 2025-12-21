جوانی جمعیت مستقیماً با امنیت ملی و آینده کشور مرتبط است

به گزارش ایلنا، دبیرخانه سومین جایزه استانی جوانی جمعیت در استان فارس، با تغییر رویکردی عدالت‌محور، ماموریت جدید خود را شناسایی و تقدیر از استعدادهای پنهان و تلاش‌های کمتر دیده‌شده اعلام کرد؛ بر این اساس، برگزیدگان دوره‌های پیشین از چرخه داوری حذف شدند تا فرصت ظهور به طرح‌ها و اقدامات نو سپرده شود.

استاندار فارس، با تاکید بر اهمیت راهبردی قانون جوانی جمعیت، این قانون را یکی از مفصل‌ترین و در عین حال حساس‌ترین قوانین مصوب در تاریخ نظام قانون‌گذاری کشور دانست و گفت: موضوع جمعیت و جوانی جمعیت، صرفا یک بحث اجتماعی یا خانوادگی نیست، بلکه مستقیما به امنیت ملی، تمامیت ارضی، توسعه، حکمرانی علمی و آینده کشور بازمی‌گردد.

حسینعلی امیری با اشاره به شرایط خاصی که منجر به تصویب این قانون شد، افزود: قانون جوانی جمعیت یکی از قوانین مفصل و مطولی است که در تاریخ نظام قانون‌گذاری ایران به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: گاهی برخی قوانین، براساس اختیارات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، با یک، دو یا سه فوریت تصویب می‌شوند که معمولا در شرایطی است که تهدیدی وجود دارد و احتمال وارد شدن خسارت به کشور مطرح است، لذا قانون جوانی جمعیت به دلیل اهمیت آن با اختیار حاصله از اصل ۸۵ قانون اساسی و با کوتاه شدن فرآیند تقنین به تصویب رسید که حکایت از اهمیت این قانون دارد.

نماینده عالی دولت در فارس اظهارکرد: در موضوع جمعیت، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، قانون‌گذار فرآیند تقنین را کوتاه کرد، چرا که نظام جمهوری اسلامی با واقعیتی مواجه بود که جمعیت کشور در حال پیر شدن است، میزان موالید کاهش یافته و اگر به‌موقع به این آسیب رسیدگی نشود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد.

امیری گفت: این قانون از جمله قوانینی است که برای آن ضمانت اجرای کیفری درنظر گرفته شده اما با این حال، دلایل عدم موفقیت یا توفیق آن باید در سیاست‌های جمعیتی و ارزیابی‌ها به‌دقت بررسی شود.

وی افزود: اگر حاکمیت همراه و آمیخته با حکمت نباشد، سرانجام خوبی نخواهد داشت و اگر مدیریت‌ها علمی نباشد، قطعا منجر به اتلاف منابع کشور می‌شود.

استاندار فارس با تاکید بر ضرورت حکمرانی علمی تصریح کرد: امروز اداره کشور، مدیریت، حکمرانی و تقنین، همگی باید مبتنی بر اصول و قواعد علمی باشد و قانون‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست.امیری اظهارکرد: قانون وحی منزل نیست و آنچه محصول فکر و عمل بشر است، با ایراد، اشکال و نقص همراه خواهد بود و هرجا که ایرادی مشاهده می‌شود، باید با کارشناسی دقیق و عالمانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که به دنبال پیشرفت، توسعه و رفاه است، حتما به نیروی کار جوان نیاز دارد.نماینده عالی دولت در فارس گفت: خلاقیت، نوآوری، انگیزه، تحرک و قدرت بدنی، ویژگی‌هایی است که در دوره جوانی به‌طور طبیعی وجود دارد و در دنیای امروز که تحولات و فناوری با شتابی فوق‌العاده پیش می‌رود، این جمعیت جوان است که می‌تواند پیشرفت و توسعه کشور را رقم بزند.

امیری، با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت اساسا به امنیت ملی گره خورده ادامه داد: دنیای امروز، دنیای بسیار عجیبی است، به بهانه‌های مختلف شاهد تعدی و تجاوز به مرزها و کشورهای گوناگون هستیم و قدرت دفاعی و بازدارندگی هر کشور، به نسل جوان آن جامعه وابسته است.

وی اظهارکرد: در هشت سال دفاع مقدس، اگر جوانان در آن مقطع حضور نداشتند تا با دشمن بعثی مقابله کنند، قطعا کشور اشغال می‌شد؛ در همین جنگ ۱۲ روزه نیز، همین جوانان بودند که رژیم صهیونیستی، آمریکا و ناتو را شکست دادند.

استاندار فارس گفت: این یک واقعیت است که بحث جوانی جمعیت به بحث امنیت ملی بازمی‌گردد و اگر جمعیت ما به سمت پیری برود، تمامیت ارضی کشور نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

امیری، با نگاهی اجتماعی و خانوادگی به موضوع جمعیت اظهارکرد: درست است که حرکت جامعه از وضعیت سنتی به سمت مدرنیته، بسیاری از ساختارهای اجتماعی را متحول کرده و حتی موجب فروپاشی برخی بخش‌ها شده، اما خانواده از جمله نهادهای اجتماعی است که آسیب کمتری دیده و در سایه آن، آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و این نهاد خانواده است که در مجموع، انسجام اجتماعی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: زمانی که با موالید مناسب و جانشین‌پروری مواجه نباشیم و خانواده‌ها به یک یا ۲ فرزند اکتفا کنند، باید پیامدهای بعدی آن را به‌دقت بررسی کنیم.

استاندار فارس اظهارکرد: خانواده در اکثر نقاط دنیا نهادی ارزشمند محسوب می‌شود و در آموزه‌های اسلامی و هویت ملی ما نیز جایگاه بسیار مهم و اساسی دارد.

امیری، با اشاره به الزامات اجرایی قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از زمینه‌ها و پیش‌نیازهای تحقق این قانون، هماهنگی هدفمند میان همه دستگاه‌های اجرایی است و در همین راستا از مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس خواسته‌ام ارزیابی دقیقی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت انجام دهند.

وی افزود: تمام دستگاه‌هایی که در این قانون تکلیفی بر عهده دارند، موظف به انجام وظایف خود هستند و این مجموعه اقدامات هدفمند است که می‌تواند هدف قانون‌گذار را محقق کند.

استاندار فارس ادامه داد: کم‌کاری، غفلت و عدم توفیق هر یک از این دستگاه‌ها، قطعا بر سایر بخش‌ها تاثیر می‌گذارد چرا که همه این دستگاه‌ها یک منظومه به‌هم‌پیوسته هستند و اگر هدفمند عمل کنند، نتیجه حاصل می‌شود و در غیر این صورت، آثار منفی آن به دیگر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

امیری اظهارکرد: بر همین اساس، منتظر ارائه نتایج ارزیابی‌ها هستم تا بر مبنای آن، تصمیم‌های مورد نیاز اتخاذ شود.

نخبگان فارس ایده‌های نو برای ارتقای کیفیت زندگی خانواده ارائه دادند

در ادامه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس از ارائه ایده‌های نو و راهکارهای خلاقانه توسط نخبگان استان در حوزه خانواده خبر داد و گفت: این ایده‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها و بهبود سیاست‌های جمعیتی در دستور کار ستاد تخصصی قرار می‌گیرد.

سمانه ذوالقدری با بیان اینکه این رویداد صرفا یک مراسم تقدیر نبوده است، اظهارکرد: در بخش نخبگان، ایده‌های جالب و کاربردی دریافت کردیم که به‌تدریج در جلسات ستاد جمعیت استان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم؛ هدف نهایی، افزایش کیفیت جلسات و اثرگذاری تصمیم‌های اتخاذ شده است.

وی افزود: در این رویداد، تمرکز تنها بر شاخص‌های کمّی جمعیت نبود، بلکه ارتقای کیفیت تربیت فرزندان و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها نیز به‌طور جدی مدنظر قرار گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس به سایر بخش‌های این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: در محور دستگاه‌های اجرایی، میزان تعهد و پایبندی به برنامه‌های سیاست‌های کلی جمعیت ارزیابی شد؛ در بخش سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد)، معیار اصلی، میزان تاثیرگذاری فعالیت‌های آنان در جامعه بر شاخص‌های فرزندآوری بود؛ همچنین در بخش خصوصی، میزان و کیفیت حمایت‌های ارائه‌شده از ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار گرفت.

ذوالقدری با تاکید بر دستاوردهای ملموس این رویداد افزود: گزارش‌های مستخرگی که دریافت کردیم، برخی بسیار نوآورانه و اثرگذار هستند و به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی این اداره کل مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی از تمامی حامیان و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد تقدیر کرد و گفت: به‌طور ویژه از استاندار فارس، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت توسعه استانداری به دلیل پشتیبانی بسیار خوب و موثرشان در برگزاری موفق این رویداد سپاسگزاری می‌کنم.

انتهای پیام/