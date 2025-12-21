بخشنامه تغییر ساعت اداری در خوزستان ابلاغ شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان، بخشنامه تغییر ساعت اداری را به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، ساعات کاری ادارات دولتی از روز دوشنبه اول دی‌ماه تا ۲۸ اسفندماه سال جاری، از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است.

این تصمیم با هدف مدیریت بهتر زمان اداری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده و لازم‌الاجرا برای تمامی ادارات دولتی در سطح استان خواهد بود.

