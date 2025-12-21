به گزارش ایلنا، منوچهر غفاری در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرداری کرج با بیان اینکه در حال حاضر ۸۲ سامانه در شهرداری کرج فعال است، اظهار کرد: بخشی از این سامانه‌ها کارایی لازم را ندارند و برخی عملاً بلااستفاده‌اند. بازنگری و ارزیابی مجدد آن‌ها ضروری بود که این فرآیند هم‌اکنون در حال انجام است.

وی سامانه «کاتب» را از جمله سامانه‌هایی دانست که نیازمند بررسی جدی است و از تمامی کارکنان شهرداری خواست نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سامانه CRM ثبت کنند.

غفاری همچنین از راه‌اندازی «سامانه جامع پرسنلی شهرداری کرج» خبر داد و افزود: با بهره‌برداری از این سامانه، تمامی اطلاعات پرسنلی به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از ابزارهای هوشمند در دسترس خواهد بود. پرونده‌های فیزیکی حذف شده و کارکنان می‌توانند وضعیت پرسنلی و امور مربوط به حوزه سرمایه انسانی خود را به‌صورت متمرکز مشاهده کنند.

معاون شهردار کرج با اشاره به دستور کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، تاکید کرد که شهرداری موظف به شناسایی سامانه‌های حیاتی و مورد نیاز در شرایط بحرانی است و با توجه به احتمال تهدیدات و حملات سایبری، اجرای این اقدامات فوریت بالایی دارد و باید تا پایان سال به سرانجام برسد.

وی در پایان به برگزاری جشنواره پژوهشگران برتر به میزبانی شهرداری کرج اشاره کرد و از کارکنانی که در حوزه پژوهش دارای اثر یا تولید علمی هستند، خواست آثار خود را در اسرع وقت ارسال کنند.

انتهای پیام/