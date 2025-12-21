بارش ‌های اخیر به فوت ۵ نفر و خسارات گسترده کشاورزی منجر شد

به گزارش ایلنا، سعید بیاری در این نشست که در آستانه برگزاری اولین رزمایش تمام عیار استانی، با محور هماهنگی، هم‌افزایی و تبادل نظر برگزار شد ، گفت: جامعه هدف این حوزه ملموس‌ترین تعریف سه‌جانبه‌گرایی است و نبض اقتصادی کشور در دست این گروه‌ها است و به همین دلیل آسیب‌پذیری آن نیز زیاد است، فرآیند اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان از حساسیت این حوزه غافل بود.

بیاری با اشاره به حضور گستردهٔ نمایندگان اقشار مختلف در این نشست افزود: این اداره، نمایی کلی از شمایل دولت است و با ۹۱ درصد از جمعیت کشور در حال تعامل و خدمات‌رسانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رزمایش بزرگ در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: استاندار فارس نیز بر اجرای صحیح و کارآمد این رزمایش تاکید ویژه‌ای دارد، همچنین برگزاری نمایشگاهی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به حادثه‌خیز بودن استان فارس خاطرنشان کرد: چنانچه بتوان انسجام این گروه‌ها را حفظ کرد و سطح مطالبات مردمی را به درستی دید و پاسخ داد، می‌توان به تعامل سازنده و کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تاب آوری جامعه هدف در برابر بحران‌ها امیدوار بود.

۹۳ دستگاه و نهاد مردم نهاد نقش آفرین در رزمایش تمام عیار فارس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به ضرورت برگزاری رزمایش‌های عملیاتی در حوزه ایمنی و مقابله با بحران‌های احتمالی گفت: در آستانه برگزاری رزمایش تمام عیار استانی قرار داریم که پیش بینی می شد در دی‌ماه امسال برگزار شود و بسترهایی مانند زلزله، حوادث، قطعی برق ، آب، گاز ، تلفن، ریزش ساختمان، آواربرداری، انفجارهای مشکوک و ... در آن پیش بینی شده است.

غلامرضا غلامی افزود: ۹۳ دستگاه اجرایی، نهاد مردمی و تشکل های متعدد در این رزمایش حضور دارند و برای هر دستگاه و نهاد وظایفی پیش بینی شده است.

وی در ادامه گفت: اخیرا بر اثر بارش ‌ها شاهد وقوع سیل در استان بودیم که به فوت ۵ هم‌وطن و خسارات گسترده در بخش‌هایی مانند کشاورزی منجر شد.

وی با بیان اینکه در یک شهرستان طی دو روز ۱۸۶ میلی‌متر باران ثبت شد، افزود: این بارش‌ها رکوردهایی را در استان به ثبت رساند که برای نخستین‌بار رخ داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار داشت: در کنار حوادث طبیعی، طی جنگ ۱۲ روز اخیر شهرهای ما عرصه نبرد بود، شرایط جهان و به طبع آن کشور ما تغییر کرده و همه شهروندان جنگ را مستقیماً لمس کردند.

غلامی با تأکید بر اینکه هنگام وقوع جنگ و بحران، رزمایش‌ها نباید صرفاً نمایشی باشد، خاطرنشان کرد: رزمایش‌ها باید به شکل عملیاتی برگزار شود و امروز اگر آمادگی لازم در مقابل حوادث غیرمترقبه را نداشته باشیم، زیان خواهیم دید.

غلامی با اشاره به طیف گسترده حوادث طبیعی از بارندگی و سیل تا زلزله و جنگ، گفت: این حوادث باید پیش‌بینی شده و با کمک جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاون‌گران استان فارس، تاب‌آوری لازم در برابر هر حادثه‌ای ایجاد شود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تاب آوری جامعه کار و تولید در پایان افزود: امروز باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش آمادگی و کاهش خسارات استفاده کرد.

لزوم تشکیل تیم مدیریت بحران در حوزه کارگری، کارفرمایی و تعاون

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در ادامه بر لزوم آمادگی جامع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه تأکید کرد.

محمد ژوبین با بیان اینکه باید با قدرت به سمت آمادگی ذهنی در برابر حوادث غیرمترقبه حرکت کنیم، افزود: در این راستا، تعدادی از روسای تشکل‌ها و اتحادیه‌ها حضور دارند و جلساتی متعاقباً با روسای و اعضای تشکلات برگزار خواهد شد تا مشارکت حداکثری در این زمینه ایجاد شود.

وی از برگزاری نشست‌خای تکمیلی در این زمینه با جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان فارس خبر داد و اظهار داشت: هدف، آماده‌سازی بستری است که در آن بحران‌های محتمل پیش‌بینی شده و هر دستگاه متولی، بخشی از معضلات را حل کند.

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه مدیریت برگزاری اصلی این رزمایش توسط استانداری فارس انجام می‌شود، اما می‌توان ستاد مدیریت بحران در بخش‌های تعاون، کارگری و کارفرمایی استان را نیز شکل داد.

