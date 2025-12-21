خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس خبرداد؛

بارش ‌های اخیر به فوت ۵ نفر و خسارات گسترده کشاورزی منجر شد

بارش ‌های اخیر به فوت ۵ نفر و خسارات گسترده کشاورزی منجر شد
کد خبر : 1730947
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین رزمایش تمام‌عیار با مشارکت ۹۳ دستگاه در فارس برگزار می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در نشستی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان، کارگران و تعاونگران استان، بر اهمیت نهادهای سه‌جانبه در اقتصاد تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سعید بیاری در این نشست که در آستانه برگزاری اولین رزمایش تمام عیار استانی، با محور هماهنگی، هم‌افزایی و تبادل نظر برگزار شد ، گفت: جامعه هدف این حوزه ملموس‌ترین تعریف سه‌جانبه‌گرایی است و نبض اقتصادی کشور در دست این گروه‌ها است و به همین دلیل آسیب‌پذیری آن نیز زیاد است، فرآیند اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان از حساسیت این حوزه غافل بود.

بیاری با اشاره به حضور گستردهٔ نمایندگان اقشار مختلف در این نشست افزود: این اداره، نمایی کلی از شمایل دولت است و با ۹۱ درصد از جمعیت کشور در حال تعامل و خدمات‌رسانی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رزمایش بزرگ در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: استاندار فارس نیز بر اجرای صحیح و کارآمد این رزمایش تاکید ویژه‌ای دارد، همچنین برگزاری نمایشگاهی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به حادثه‌خیز بودن استان فارس خاطرنشان کرد: چنانچه بتوان انسجام این گروه‌ها را حفظ کرد و سطح مطالبات مردمی را به درستی دید و پاسخ داد، می‌توان به تعامل سازنده و کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تاب آوری جامعه هدف در برابر بحران‌ها امیدوار بود.

  ۹۳ دستگاه و نهاد مردم نهاد نقش آفرین در رزمایش تمام عیار فارس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به ضرورت برگزاری رزمایش‌های عملیاتی در حوزه ایمنی و مقابله با بحران‌های احتمالی گفت: در آستانه برگزاری رزمایش تمام عیار استانی قرار داریم که پیش بینی می شد در دی‌ماه امسال برگزار شود و بسترهایی مانند زلزله، حوادث، قطعی برق ، آب، گاز ، تلفن، ریزش ساختمان، آواربرداری، انفجارهای مشکوک و ... در آن پیش بینی شده است.

غلامرضا غلامی افزود: ۹۳ دستگاه اجرایی، نهاد مردمی و تشکل های متعدد در این رزمایش حضور دارند و برای هر دستگاه و نهاد وظایفی پیش بینی شده است.

وی در ادامه گفت: اخیرا بر اثر بارش ‌ها شاهد وقوع سیل در استان بودیم که به فوت ۵ هم‌وطن و خسارات گسترده در بخش‌هایی مانند کشاورزی منجر شد.

وی با بیان اینکه در یک شهرستان طی دو روز ۱۸۶ میلی‌متر باران ثبت شد، افزود: این بارش‌ها رکوردهایی را در استان به ثبت رساند که برای نخستین‌بار رخ داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار داشت: در کنار حوادث طبیعی، طی جنگ ۱۲ روز اخیر شهرهای ما عرصه نبرد بود، شرایط جهان و به طبع آن کشور ما تغییر کرده و همه شهروندان جنگ را مستقیماً لمس کردند.

غلامی با تأکید بر اینکه هنگام وقوع جنگ و بحران، رزمایش‌ها نباید صرفاً نمایشی باشد، خاطرنشان کرد: رزمایش‌ها باید به شکل عملیاتی برگزار شود و امروز اگر آمادگی لازم در مقابل حوادث غیرمترقبه را نداشته باشیم، زیان خواهیم دید.

غلامی با اشاره به طیف گسترده حوادث طبیعی از بارندگی و سیل تا زلزله و جنگ، گفت: این حوادث باید پیش‌بینی شده و با کمک جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاون‌گران استان فارس، تاب‌آوری لازم در برابر هر حادثه‌ای ایجاد شود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تاب آوری جامعه کار و تولید در پایان افزود: امروز باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش آمادگی و کاهش خسارات استفاده کرد.

 لزوم تشکیل تیم مدیریت بحران در حوزه کارگری، کارفرمایی و تعاون

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در ادامه بر لزوم آمادگی جامع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه تأکید کرد.

محمد ژوبین با بیان اینکه باید با قدرت به سمت آمادگی ذهنی در برابر حوادث غیرمترقبه حرکت کنیم، افزود: در این راستا، تعدادی از روسای تشکل‌ها و اتحادیه‌ها حضور دارند و جلساتی متعاقباً با روسای و اعضای تشکلات برگزار خواهد شد تا مشارکت حداکثری در این زمینه ایجاد شود.

وی از برگزاری نشست‌خای تکمیلی در این زمینه با جامعه بزرگ کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان فارس خبر داد و اظهار داشت: هدف، آماده‌سازی بستری است که در آن بحران‌های محتمل پیش‌بینی شده و هر دستگاه متولی، بخشی از معضلات را حل کند.

سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه مدیریت برگزاری اصلی این رزمایش توسط استانداری فارس انجام می‌شود، اما می‌توان ستاد مدیریت بحران در بخش‌های تعاون، کارگری و کارفرمایی استان را نیز شکل داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن