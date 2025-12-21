خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

تغییر ساعات کاری دستگاه های اجرایی از یکم دی تا ۱۵فروردین ۱۴۰۵ / ۸صبح ساعت آغاز کار ادارات

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان از تغییر ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان از فردا «یکم دی ماه ۱۴۰۴» تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید کشکولی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با عنایت به بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع اعلام ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی (تصویر پیوست) در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تامین آسایش آحاد مردم وعدم وقفه در خدمت رسانی، ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان، از اول دی ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵ تغییر می‌یابد. 

وی ادامه داد: بر این اساس ساعت کاری ادارات از شنبه الی چهارشنبه: ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ و پنجشنبه‌ها به صورت دورکاری (تا پایان سال جاری) می‌باشد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات رسان آموزشی، بهداشتی و… که مستقیماً به مردم ارائه خدمت مینمایند، نظیر بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانکها) مطابق با تصویب نامه شماره /۲۴۳۱۸۷ت۶۰۱۰۱۱ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی (پیوست) خواهد بود. 

کشکولی افزود: مابقی ساعات کار موظفی موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد. 

وی ضمن تاکید بر رعایت الزمات مصرف انرژی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی (به استثنای بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی) موظفند همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت قبل از خاتمه کار (در مناطق سردسیر همزمان با ساعت خاتمه کار) وسایل گرمایشی و همزمان با خاتمه ساعت کاری. وسایل روشنایی را خاموش نمایند. 

وی افزود: خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تاسیسات گرمایشی ساختمانهای دولتی از سوی کارکنان ممنوع است. 

-کشکولی تصریح کرد: ضرورری است شهرداری‌های تابعه استان با انجام برنامه ریزی لازم نسبت به بهره گیری حداکثر از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری منطبق با ساعات جدید فعالیت اقدام نمایند.  

وی اظهارکرد: مدیران و روسای دستگاههای اجرایی به گونه‌ای برنامه ریزی و نظارت نمایند که با اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مسئول اجرای مفاد این بخشنامه هستند.

