٢٢٠ میلیارد تومان کلاهبرداری در پرونده طلافروش

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: در پی ارجاع چند فقره پرونده به پلیس آگاهی شهرستان استهبان مبنی بر کلاهبرداری از آنان توسط فردی طلافروش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس در تحقیق از شکات مطلع شدند که فردی طلافروش به بهانه سرمایه‌گذاری در زمینه خرید‌و‌فروش طلا و با جلب اعتماد برخی از شهروندان و وعده سود بالا، از تعدادی مردم حدود ٢٢٠ میلیارد تومان وجوه نقد دریافت کرده و پس از مدتی متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در‌این‌خصوص ١٠۵ پرونده تشکیل شده است، ادامه داد: کارآگاهان در بررسی تکمیلی مطلع شدند که مادر و خواهر متهم نیز در این زمینه نقش داشته‌اند که با هماهنگی قضایی هر ٢ نفر را دستگیر کردند.

ملکی با اشاره به اینکه متهم ٣١‌ساله که عرصه را بر خود تنگ دیده بود خود را به پلیس معرفی و تسلیم قانون شد، تصریح کرد: هر ٣ نفر که اعضای یک باند بودند برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر هوشیاری شهروندان، گفت: از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود در انجام سرمایه‌گذاری‌ها، از صحت و اعتبار افراد و موسسات اطمینان حاصل کرده و از سپردن اموال و وجوه خود به افراد فاقد مجوز رسمی خودداری کنند.

