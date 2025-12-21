فرمانده انتظامی فارس خبرداد؛
٢٢٠ میلیارد تومان کلاهبرداری در پرونده طلافروش
فرمانده انتظامی استان گفت: فردی که به بهانه سرمایهگذاری حدود ٢٢٠ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بود توسط پلیس استهبان شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: در پی ارجاع چند فقره پرونده به پلیس آگاهی شهرستان استهبان مبنی بر کلاهبرداری از آنان توسط فردی طلافروش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس در تحقیق از شکات مطلع شدند که فردی طلافروش به بهانه سرمایهگذاری در زمینه خریدوفروش طلا و با جلب اعتماد برخی از شهروندان و وعده سود بالا، از تعدادی مردم حدود ٢٢٠ میلیارد تومان وجوه نقد دریافت کرده و پس از مدتی متواری شده است.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه دراینخصوص ١٠۵ پرونده تشکیل شده است، ادامه داد: کارآگاهان در بررسی تکمیلی مطلع شدند که مادر و خواهر متهم نیز در این زمینه نقش داشتهاند که با هماهنگی قضایی هر ٢ نفر را دستگیر کردند.
ملکی با اشاره به اینکه متهم ٣١ساله که عرصه را بر خود تنگ دیده بود خود را به پلیس معرفی و تسلیم قانون شد، تصریح کرد: هر ٣ نفر که اعضای یک باند بودند برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر هوشیاری شهروندان، گفت: از هماستانیهای عزیز درخواست میشود در انجام سرمایهگذاریها، از صحت و اعتبار افراد و موسسات اطمینان حاصل کرده و از سپردن اموال و وجوه خود به افراد فاقد مجوز رسمی خودداری کنند.