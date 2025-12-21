مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس:
داوطلبی، جوهره خدمت بیمنت و سرمایه اجتماعی کشور است
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان فارس با تأکید بر جایگاه والای داوطلبی گفت: صحبت کردن درباره داوطلبی سخت است؛ چراکه داوطلب یعنی ایثار بیادعا و خدمت بدون انتظار است.
درویشی با اشاره به آذرماه بهعنوان ماه داوطلبان و چهاردهم آذر، روز جهانی داوطلب، تصریح کرد: به دلیل وقوع حوادث و مأموریتهای امدادی، برنامههای این مناسبت به تعویق افتاد، اما امروز این فرصت فراهم شد تا قدردان زحمات داوطلبان باشیم. جمعیت هلالاحمر خانه داوطلبان است و این مجموعه بدون شما معنا ندارد.مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر، اظهار داشت: شهدای امدادگر، عالیترین الگوی داوطلبی هستند.
وی با اشاره به شهید نظری از شهرستان خرمبید گفت: این امدادگر جوان که پرستار بود و کمتر از دو هفته از پایان خدمت سربازیاش میگذشت، در نخستین شیفت امدادی بعد از سربازی و در حین امدادرسانی به هموطنان، جان خود را فدا کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس با یادآوری شهید خدمت محمد قربان که در جریان امدادرسانی در سیل اخیر شهرستان جهرم جان خود را فدای انسانیت کرد، اظهار داشت: این شهید والامقام نمونهای بینظیر از روحیه داوطلبی، مسئولیتپذیری و ایثار بود. او همیشه آماده خدمت به همنوعان بود و بدون هیچ چشمداشتی، جان خود را فدای کمک به دیگران کرد؛ الگویی روشن از ازخودگذشتگی و فداکاری در مسیر خدمت به مردم بود.
مدیرعامل هلالاحمر فارس با قدردانی از خیرین نیکاندیش تصریح کرد: بخش عمده اقدامات سازمان داوطلبان با همراهی و حمایت خیرین محقق شده است و اگر امروز استان فارس در حوزه داوطلبی به جایگاه مطلوبی رسیده، حاصل اعتماد و مشارکت این عزیزان است.
در ادامه این آیین، معاون منابع داوطلبی جمعیت هلالاحمر کشور با بیان اینکه روز جهانی داوطلب، روز ادای احترام به انسانهایی است که بدون چشمداشت به مردم خدمت میکنند، گفت: واژه داوطلب ساده است، اما مسئولیتی سنگین را در خود دارد. شعار امسال روز جهانی داوطلب اقدامات محلی در همهجا؛ چراکه تغییرات بزرگ، از همین اقدامات کوچک و محلی آغاز میشود.
مثنوی افزود: امروز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار داوطلب در سراسر کشور با جمعیت هلالاحمر همکاری دارند و خدمات آنها در تمامی حوزههای امدادی، درمانی، حمایتی و اجتماعی جاری است. به گفته وی، بیش از ۵۸۶ هزار داوطلب در طرحهای مختلف مشارکت داشتهاند و بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات داوطلبانه بهرهمند شدهاند.
معاون منابع داوطلبی جمعیت هلالاحمر کشور ادامه داد: برگزاری بیش از یکهزار کاروان سلامت با مشارکت ۱۰ هزار پزشک و پرستار، اهدای بیش از ۴۷ هزار واحد خون و حمایت درمانی از دهها هزار بیمار و مددجو، بخشی از دستاوردهای فعالیت داوطلبان در سالهای اخیر است.وی استان فارس را یکی از استانهای پیشرو در حوزه داوطلبی دانست و خاطرنشان کرد: وجود ۳۶ شعبه و نمایندگی، ۳۳ بانک امانت تجهیزات پزشکی و هزاران قلم تجهیزات اهدایی از سوی خیرین، ظرفیت قابلتوجهی برای خدمترسانی به بیماران و نیازمندان در این استان فراهم کرده است.