خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هدف‌گذاری کاهش 20 درصدی تلفات جاده‌ای در زمستان پیش‌ رو مازندران

هدف‌گذاری کاهش 20 درصدی تلفات جاده‌ای در زمستان پیش‌ رو مازندران
کد خبر : 1730932
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی مازندران از هدف‌گذاری کاهش 20 درصدی تلفات جاده‌ای در زمستان پیش‌رو خبر داد و گفت: تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و رعایت مقررات است.

به گزارش ایلنا، سردار «حسن مفخمی شهرستانی» صبح یکشنبه در مراسم آغاز رزمایش زمستانی پلیس‌راه استان مازندران با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و سایر نهادهای اجرایی اظهار کرد: رزمایش زمستانی پلیس‌راه با مشارکت گسترده نیروهای امدادی، خدماتی و انتظامی در محورهای مواصلاتی استان آغازشده است.

وی افزود: در این طرح، 243 دستگاه خودروی پلیس‌راه با حضور بیش از 600 نیروی عملیاتی فعالیت خواهند داشت و اورژانس و هلال‌احمر نیز با 80 دستگاه خودرو و 260 نیرو در محورهای اصلی و فرعی استان مستقر هستند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: همچنین 10 واحد خودرویی دیگر از دستگاه‌های همکار و 165 واحد با 350 نیرو در اجرای این طرح مشارکت دارند.

سردار مفخمی با اشاره به آمار ترددهای زمستانی گفت: در زمستان سال گذشته بیش از 10 میلیون و 952 هزار تردد خودرویی در استان ثبت شد و این رقم در زمستان 1403 به بیش از 11 میلیون و 370 هزار تردد رسید که نشان‌دهنده افزایش 14 درصدی ترددهاست.

وی خاطرنشان کرد: باوجود افزایش حجم ترافیک، به‌واسطه هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی، میزان حوادث جاده‌ای درمجموع حدود 30 درصد کاهش داشته است که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همه عوامل اجرایی و امدادی بوده است.

سردار مفخمی با تأکید بر برنامه‌ریزی زمستان 1404 تصریح کرد: هدف‌گذاری امسال کاهش 20 درصدی تلفات جاده‌ای است که با افزایش سرعت خدمات‌رسانی، مدیریت حوادث ترافیکی، جلوگیری از انسداد محورها و ارتقای ایمنی راه‌ها دنبال می‌شود.

وی همچنین بر لزوم تعامل استان مازندران با استان‌های هم‌جوار برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شرایط خاص تأکید کرد و گفت: توصیه جدی ما به رانندگان این است که پیش از سفر از سلامت فنی خودرو به‌ویژه چراغ‌ها اطمینان حاصل کنند، با توجه به لغزندگی جاده‌ها سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب را حفظ کنند.

فرمانده انتظامی مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن