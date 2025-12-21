به گزارش ایلنا، سردار «حسن مفخمی شهرستانی» صبح یکشنبه در مراسم آغاز رزمایش زمستانی پلیس‌راه استان مازندران با قدردانی از همکاری دستگاه قضائی و سایر نهادهای اجرایی اظهار کرد: رزمایش زمستانی پلیس‌راه با مشارکت گسترده نیروهای امدادی، خدماتی و انتظامی در محورهای مواصلاتی استان آغازشده است.

وی افزود: در این طرح، 243 دستگاه خودروی پلیس‌راه با حضور بیش از 600 نیروی عملیاتی فعالیت خواهند داشت و اورژانس و هلال‌احمر نیز با 80 دستگاه خودرو و 260 نیرو در محورهای اصلی و فرعی استان مستقر هستند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: همچنین 10 واحد خودرویی دیگر از دستگاه‌های همکار و 165 واحد با 350 نیرو در اجرای این طرح مشارکت دارند.

سردار مفخمی با اشاره به آمار ترددهای زمستانی گفت: در زمستان سال گذشته بیش از 10 میلیون و 952 هزار تردد خودرویی در استان ثبت شد و این رقم در زمستان 1403 به بیش از 11 میلیون و 370 هزار تردد رسید که نشان‌دهنده افزایش 14 درصدی ترددهاست.

وی خاطرنشان کرد: باوجود افزایش حجم ترافیک، به‌واسطه هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی، میزان حوادث جاده‌ای درمجموع حدود 30 درصد کاهش داشته است که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همه عوامل اجرایی و امدادی بوده است.

سردار مفخمی با تأکید بر برنامه‌ریزی زمستان 1404 تصریح کرد: هدف‌گذاری امسال کاهش 20 درصدی تلفات جاده‌ای است که با افزایش سرعت خدمات‌رسانی، مدیریت حوادث ترافیکی، جلوگیری از انسداد محورها و ارتقای ایمنی راه‌ها دنبال می‌شود.

وی همچنین بر لزوم تعامل استان مازندران با استان‌های هم‌جوار برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شرایط خاص تأکید کرد و گفت: توصیه جدی ما به رانندگان این است که پیش از سفر از سلامت فنی خودرو به‌ویژه چراغ‌ها اطمینان حاصل کنند، با توجه به لغزندگی جاده‌ها سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب را حفظ کنند.

فرمانده انتظامی مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت قوانین، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

انتهای پیام/