معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

برگزاری رزمایش خدمت باهدف تقویت عملکرد درون سازمانی و بین بخشی دستگاه ها

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: این رزمایش باهدف تقویت عملکرد درون سازمانی ادارات و هم افزایی بین بخشی دستگاه های مختلف اداری، اجرایی و ...استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه در جلسه هماهنگی و تبیین دستورالعمل رزمایش خدمت سعید پورعلی اظهارداشت: این رزمایش تا ۲۹ اسفندماه ادامه دارد و عملکرد کلیه ادارات در این راستا ارزیابی خواهد شد. 

وی ادامه داد: هدف اصلی این رزمایش کیفیت بخشی به خدمات ارایه شده به مردم است تا از طریق ارائه خدمات، رضایت مردم را جلب کنیم. 

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان افزود: متاسفانه برخی به نارضایتی از خدمات ارائه شده به مردم به عنوان اساسی‌ترین قشر حامی نظام دامن می‌زنند و ممکنست موجب طمع دشمن شوند که در این راستا همه دستگاه‌ها موظفند خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کنند. 

پورعلی گفت: در همین راستا بعد از ۳ماه عملکرد دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و استاندار محترم نیز گزارش این رزمایش و نحوه عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کنند. 

وی ادامه داد: قطعا براساس گزارش‌های این رزمایش در ارزیابی‌های مدیریتی بین دستگاه‌های خدمات رسان و دستگاه‌هایی که دارای ضعف و نقصان هستند، تمایز دارند.

