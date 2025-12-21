برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر استان البرز با رویکرد همگانی و مشارکتمحور
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از ابلاغ دستورالعمل برگزاری هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر با شعار «ورزش، نشاط، بهرهوری» خبر داد و گفت: این المپیاد بهصورت استانی در البرز برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین فلاحنژاد در تشریح جزئیات این رویداد ورزشی اظهار کرد: هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر با هدف توسعه ورزش در محیطهای کار، ارتقای نشاط و سلامت بانوان کارگر و شناسایی استعدادهای ورزشی آنان، در دو مرحله و از تاریخ ۲۸ آبان تا ۲۹ آذرماه سال جاری در استان البرز برگزار خواهد شد.
وی افزود: این المپیاد در هشت رشته ورزشی شامل تنیس روی میز، فوتبالدستی، آمادگی جسمانی، بسکتبال سهنفره، داژبال، لیوانچینی، تیراندازی و شنا برنامهریزی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، برگزاری این رویداد را اقدامی مؤثر در راستای تقویت روحیه همدلی، افزایش بهرهوری و نهادینهسازی فرهنگ ورزش در میان بانوان کارگر دانست و تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، واحدهای اقتصادی موظف هستند مسابقات ورزشی را در رشتههای تعیینشده در محیط کارخانه یا واحد کاری خود اجرا کنند.
فلاحنژاد ادامه داد: در مرحله استانی، ارزیابی عملکرد واحدها بر مبنای ارسال کلیپهای تصویری حداکثر سه دقیقهای از روند برگزاری مسابقات انجام میشود و شورای ارزیابی استان، میزان مشارکت بانوان شاغل (۷ امتیاز) و خلاقیت در اجرای برنامهها (۳ امتیاز) را بهعنوان معیار انتخاب واحدهای برتر در نظر گرفته است؛ در نهایت نیز از سه واحد اقتصادی برتر هر استان تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به استقبال واحدهای تولیدی و اقتصادی استان البرز از این رویداد، گفت: در استان البرز با انجام اطلاعرسانی گسترده در کارخانجات و بنگاههای اقتصادی، ۴۰ شرکت برای حضور در این المپیاد ورزشی اعلام آمادگی کردند که در این میان، شرکتهای ایدکو پرس، زرماکارون، نفت و گاز مپنا و پاکبان بهعنوان واحدهای منتخب معرفی شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تشریح شرایط سنی شرکتکنندگان اظهار کرد: رقابتها در دو رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (متولدین ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶) و ۳۶ سال به بالا (متولدین ۱۳۶۸ و قبل) برگزار میشود و ترکیب تیمها باید بهگونهای باشد که نمایندگانی از هر دو گروه سنی را شامل شود.
فلاحنژاد در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام المپیاد، کمیته داوری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۶ کارخانه برتر کشور را بر اساس شاخصهای تعیینشده بهعنوان الگوهای ترویج ورزش کارگری بانوان معرفی و تقدیر خواهد کرد؛ همچنین از استانی که بالاترین سطح مشارکت واحدهای تولیدی و خدماتی را متناسب با ظرفیت صنعتی خود داشته باشد، تجلیل میشود.