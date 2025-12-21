میزبانی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی قصه گویی به آذربایجان غربی رسید
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجانغربی از برگزاری بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا آب سوران در جمع خبرنگاران گفت: مرحله استانی این جشنواره با حضور بیش از ۵۰ قصهگو از سراسر استان، در روزهای اول و دوم دیماه و به میزبانی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره در محل ادارهکل کانون پرورش فکری واقع در پارک ملت، خیابان والفجر ۲ برگزار شده و قصهگویان طی دو روز در فضایی رقابتی و تخصصی، قصههای خود را روایت میکنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری آذربایجانغربی هدف اصلی جشنواره را ترویج فرهنگ قصه و قصهگویی و بازآفرینی نقش مؤثر قصه در تربیت نسل کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: قصه، زبان مشترک فرهنگها و ابزاری ماندگار برای انتقال مفاهیم انسانی، اخلاقی و هویتی است.
آبسوران با تأکید بر جایگاه کودک و نوجوان بهعنوان مخاطبان اصلی قصهگویی خاطرنشان کرد: این جشنواره با تمرکز بر نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، قصهگویی را بهعنوان ابزاری اثرگذار در تربیت آنها مورد توجه قرار داده است.
وی همچنین از دیگر رویکردهای جشنواره به ارزشگذاری تمامی فرمهای هنری قصهگویی با محوریت روایت تکنفره، تقویت خلاقیت فردی قصهگویان و گسترش ارتباط با قصهگویان و نهادهای فرهنگی مرتبط اشاره کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری آذربایجانغربی شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر را از اهداف مهم این جشنواره دانست و گفت: کانون پرورش فکری همواره تلاش کرده است زمینه رشد، دیدهشدن و حمایت از استعدادهای قصهگویی را فراهم کند تا این هنر اصیل در جامعه زنده و پویا باقی بماند.
وی یادآور شد: قصهگویان در این مرحله از جشنواره در بخشهای مختلف به اجرای قصه میپردازند و در پایان، آیین اختتامیه جشنواره با معرفی برگزیدگان برگزار میشود.
آبسوران گفت: داوری آثار قصهگویان حاضر در این مرحله بر عهده مهدیه علیقلیزاده و سارا وطنخواه از استان اردبیل و آزاده آقا میربها از استان قزوین است.