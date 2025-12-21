نمایشگاه دومین جشنواره عکس لاهیجان آغاز بکار کرد

به گزارش ایلنا، شهرداری لاهیجان اعلام کرد: نمایشگاه آثار راه یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان آغاز بکار کرد.

این نمایشگاه با حضور علیرضا مسچیان «فرماندار»، رضا زنده دل «شهردار و رییس جشنواره»، ابراهیم خوشحال «رییس» و اعضای شورا، ابراهیم رامین فر «رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی»، نواب محمودی «رییس انجمن سینمای جوانان و دبیر جشنوار» و جمعی از هنرمندان و مدیران دستگاههای اجرایی در گالری استاد حسین محجوبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان افتتاح شد.

رضا زنده دل «شهردار و رییس جشنواره» در حاشیه نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه تعداد ۴۶ عکس راه یافته به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان به نمایش گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان تعداد ۸۰۰ عکس از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی تعداد ۴۶ عکس ۳۳ عکاس به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا کرد. هیات داوران متشکل از اسماعیل عباسی، افشین بختیار و هوتن باباپور آثار راه یافته به بخش مسابقه را داوری خواهند کرد.

وی اضافه کرد: عکاسان راه یافته به بخش مسابقه شامل احمد تاجی، آرتا بیجاد، آرزو احدزاده، امیرمحمد منظوری، تورج نیک نژاد (۲اثر)، حسن جوری (۲اثر)، حورا جام خانی، رضا مویدی، سارا صدقی، سارا محمدزاده، سعیدزیبا، سعیدنیک‌پور، سیدمحمدوحیدناصری، سید محمدجواد سید جوادین، شبنم ملکی، عبدالرحمن مجرد، علی اصغریوسفی، علی روحی سه‌ساری، علی سوته (۲اثر)، فاطمه علیزاده تجن، فائزه سلطانی (۲ اثر)، ماردین احمدی، مائده عمرانی، مریم سمیعی، ملیحه قره‌چلو (۲اثر)، مهرداد گرامی (۴ اثر)، مهسا جهانی، مهیار وکیلی، نگین محمدی فرد (۲اثر)، هادی دهقان‌پور (۲ اثر)، امیر حسین یوسفی (۲ اثر)، یاسر محمدخانی و محمد مهیمنی می‌باشد.

وی گفت: دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان توسط شهرداری و شورای اسلامی لاهیجان و با همکاری انجمن سینمای جوانان لاهیجان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان از ۲۹ آذر تا ۲ دی برگزار می‌شود.

لازم بذکر است: نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس لاهیجان به مدت یک هفته در گالری استاد حسین محجوبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان آماده بازدید شهروندان و هنردوستان می‌باشد.

