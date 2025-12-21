خبرگزاری کار ایران
از سوی دبیر ستاد انتخابات گیلان:

جزئیات شرایط و نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد

جزئیات شرایط و نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد
دبیر ستاد انتخابات گیلان با تشریح شرایط قانونی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مدارک مورد نیاز و فرآیند ثبت‌نام الکترونیکی را اعلام کرد و از متقاضیان خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

به گزارش ایلنا ازرشت،دبیر ستاد انتخابات گیلان، با تشریح شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، جزئیات مدارک و فرآیند نام‌نویسی را اعلام کرد.

محمدرضا محسنی با اشاره به ماده ۳۷ قانون شوراهای اسلامی کشور و بندهای ذیل آن در خصوص شرایط عمومی داوطلبان اظهار کرد: داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه را دارا باشند. همچنین داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر از دیگر شروط قانونی ثبت‌نام است.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با تأکید بر بند (ز) ماده ۳۷ قانون در خصوص شرایط مدارک تحصیلی داوطلبان شهر و روستا افزود: داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شوراهای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت و حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت الزامی است. در انتخابات شورای اسلامی روستا نیز داشتن سواد خواندن و نوشتن برای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار کفایت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تبصره بند (ز) ذیل ماده ۳۷ قانون بیان کرد: افرادی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را داشته باشند، به شرط نامزدی در همان حوزه انتخابیه، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

محسنی با تأکید بر لزوم سکونت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و اعضای شورای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا به خارج از محدوده تعیین‌شده موجب سلب عضویت خواهد شد و حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده مقرر، چهار روز در هفته است.

وی در ادامه به مدارک مورد نیاز داوطلبان اشاره کرد و گفت: اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی معتبر عدم سوءپیشینه کیفری، عکس پرسنلی و تکمیل فرم‌های ثبت‌نام از جمله مدارک الزامی است. همچنین افرادی که در مشاغل دولتی یا سمت‌های مشمول قانون ماده ۴۱ فعالیت دارند، باید استعفای رسمی و پذیرفته‌شده خود را ارائه کنند.

دبیر ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه ثبت‌نام داوطلبان به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود، تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به درگاه رسمی وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و مستندات اقدام کنند. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، مدارک داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی و نظارتی بررسی و نتایج بررسی صلاحیت‌ها در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

محسنی در پایان با اشاره به زمان ثبت‌نام از ۲۱ دی‌ماه لغایت ۲۷ دی‌ماه، از داوطلبان خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با دقت کامل نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کنند تا در روند بررسی صلاحیت‌ها با مشکلی مواجه نشوند.

 

