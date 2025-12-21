خبرگزاری کار ایران
راه‌اندازی سامانه خوداظهاری خسارات واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از سیل و بارندگی

راه‌اندازی سامانه خوداظهاری خسارات واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از سیل و بارندگی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف ثبت و مستندسازی خسارات وارده به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از بارندگی و سیل، سامانه خوداظهاری مناطق مسکونی خسارت‌دیده را راه‌اندازی کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، این سامانه با ایجاد بستری شفاف و منسجم، امکان جمع‌آوری دقیق اطلاعات واحدهای آسیب‌دیده را فراهم کرده و نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی، حمایت‌های بعدی و برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران ایفا خواهد کرد. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از میزان و نوع خسارات، از دیگر اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان شده است.

بر اساس اعلام بنیاد مسکن، مالکان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی Self.bonyad.tech نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند. مسئولیت صحت اطلاعات ثبت‌شده بر عهده مالکان خواهد بود.

همچنین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها موظف شده‌اند ضمن اطلاع‌رسانی گسترده، همکاری لازم را برای راهنمایی و کمک به شهروندان در تکمیل فرم‌های خوداظهاری به‌عمل آورند تا فرآیند ثبت اطلاعات با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

 

