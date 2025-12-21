خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بویین میاندشت اصفهان، سردترین نقطه کشور شد

بویین میاندشت اصفهان، سردترین نقطه کشور شد
کد خبر : 1730823
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره هواشناسی گلپایگان گفت: شب گذشته شهرستان بویین میاندشت در استان اصفهان با ثبت دمای منفی ۲۱ درجه سانتی‌گراد، سردترین شهرستان کشور بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شرافت اظهار داشت: پس از بویین میاندشت، شهرستان های چادگان با منفی ۱۷، فریدن با منفی ۱۵.۶، گلپایگان با منفی ۱۲، فریدونشهر با منفی ۱۱.۷ و خوانسار با منفی ۱۰ درجه سانتی گراد سردترین نقاط پهنه غربی اصفهان در شب گذشته بودند.

بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی اصفهان، پیش‌بینی می‌شود تا فردا (دوشنبه) کمینه دما در این استان و به ویژه مناطق غربی آن، تغییر محسوسی نداشته باشد و از بعدازظهر فردا روند افزایش دما به صورت تدریجی آغاز شود.

شهرستان بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن