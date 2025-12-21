بویین میاندشت اصفهان، سردترین نقطه کشور شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شرافت اظهار داشت: پس از بویین میاندشت، شهرستان های چادگان با منفی ۱۷، فریدن با منفی ۱۵.۶، گلپایگان با منفی ۱۲، فریدونشهر با منفی ۱۱.۷ و خوانسار با منفی ۱۰ درجه سانتی گراد سردترین نقاط پهنه غربی اصفهان در شب گذشته بودند.

بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی اصفهان، پیش‌بینی می‌شود تا فردا (دوشنبه) کمینه دما در این استان و به ویژه مناطق غربی آن، تغییر محسوسی نداشته باشد و از بعدازظهر فردا روند افزایش دما به صورت تدریجی آغاز شود.

شهرستان بویین میاندشت در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

