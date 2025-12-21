به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد وحید ربیعی اظهار داشت: مهاجمین ۲ نفر مرد و ساکنان بومی گلشهر هستند.

وی افزود: مجرمان هنگام مراجعه برای دریافت خدمات درمانی، از سوی کادر درمان درمانگاه گلشهر و به‌منظور جلوگیری از سرایت بیماری به سایر مراجعان، ملزم به استفاده از ماسک در زمان ورود به اتاق پزشک می‌شوند.

مدیر بهداشت گلپایگان در ادامه بیان کرد: اما مهاجمان پس از تذکر یادشده، از درمانگاه خارج شده و دقایقی بعد با در دست داشتن بیل وارد مرکز درمانی شده و با حمله‌ای خشونت‌آمیز، کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

وی اعلام کرد: پس از وقوع این حمله، موضوع بلافاصله به سامانه ۱۱۰ اطلاع داده شد و مأموران پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن متهمان را دستگیر کرده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل دادند.

شهرستان گلپایگان شامل سه شهر گلپایگان، گوگد و گلشهر و نیز ۵۲ روستا است که در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

انتهای پیام/