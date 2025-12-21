خبرگزاری کار ایران
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان خبرداد؛

نهایی شدن لیست ناظران شهرستان‌های فارس برای انتخابات شوراهای ۱۴۰۵

با نزدیک شدن به موعد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵،سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس، آخرین اقدامات و راهبردهای این هیئت را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل با اشاره به پیشرفت فرآیند تشکیل ساختار نظارتی در سطح استان اظهار داشت: با خرد جمعی و توافق نمایندگان استان، اعضای هیئت‌های نظارت در تمامی شهرستان‌ها (مرکب از ۵ نفر برای هر شهرستان) شناسایی و معرفی شده‌اند. همچنین در آینده‌ای بسیار نزدیک، لیست اعضای نظارت در بخش‌های مختلف استان (۳ نفر برای هر بخش) نیز از طریق نمایندگان مربوطه نهایی و معرفی خواهند شد.

سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس با تاکید بر معیارهای سخت‌گیرانه در انتخاب ناظران افزود: اولویت اصلی نمایندگان در معرفی این افراد، تعهد، تخصص، پاکدستی و داشتن تجربه کافی بوده است. هدف ما این است که امانت‌داران واقعی آرای مردم در سنگر نظارت مستقر شوند تا برآیند آن، برگزاری انتخاباتی در محیطی کاملاً آرام و در کمال سلامت باشد.

توکل در ادامه به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قوه مجریه و تمامی مجریان برگزاری انتخابات مکلف به همکاری کامل و همه‌جانبه با نمایندگان هیئت نظارت تا پایان فرآیند تایید انتخابات هستند. این همکاری، ضامن صیانت از حق‌الناس و پیشگیری از هرگونه شائبه است.

وی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی مجمع نمایندگان و اعضای هیئت نظارت، برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی یک رأی جابجا نشود و به هیچ کاندیدایی اجحاف نگردد. ما با تمام توان مراقبت خواهیم کرد تا انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند برگزار شود که خروجی آن به نفع توسعه شهرها و روستاهای استان عزیزمان فارس باشد.

