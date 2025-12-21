سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان خبرداد؛
نهایی شدن لیست ناظران شهرستانهای فارس برای انتخابات شوراهای ۱۴۰۵
با نزدیک شدن به موعد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشتماه ۱۴۰۵،سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس، آخرین اقدامات و راهبردهای این هیئت را تشریح کرد.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس با تاکید بر معیارهای سختگیرانه در انتخاب ناظران افزود: اولویت اصلی نمایندگان در معرفی این افراد، تعهد، تخصص، پاکدستی و داشتن تجربه کافی بوده است. هدف ما این است که امانتداران واقعی آرای مردم در سنگر نظارت مستقر شوند تا برآیند آن، برگزاری انتخاباتی در محیطی کاملاً آرام و در کمال سلامت باشد.
توکل در ادامه به تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قوه مجریه و تمامی مجریان برگزاری انتخابات مکلف به همکاری کامل و همهجانبه با نمایندگان هیئت نظارت تا پایان فرآیند تایید انتخابات هستند. این همکاری، ضامن صیانت از حقالناس و پیشگیری از هرگونه شائبه است.
وی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی مجمع نمایندگان و اعضای هیئت نظارت، برگزاری انتخاباتی است که در آن حتی یک رأی جابجا نشود و به هیچ کاندیدایی اجحاف نگردد. ما با تمام توان مراقبت خواهیم کرد تا انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند برگزار شود که خروجی آن به نفع توسعه شهرها و روستاهای استان عزیزمان فارس باشد.