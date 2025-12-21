افتخارآفرینی ورزشکار شیرازی در آوردگاه جهانی؛
کسب یک نقره و سه برنز جهانی توسط امیرشکرگزار در رقابتهای جهانی پاورلیفتینگ و پرس سینه
ورزشکار شیرازی و قهرمان وزنهبرداری و پاورلیفتینگ از کسب یک مدال نقره و سه برنز در مسابقات جهانی پاورلیفتینگ و پرس سینه خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیر شکرگزار از حضور خود در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جهان و کسب یک مدال نقره و سه مدال برنز در بخش پرس سینه خبر داد و گفت: این رقابتها با حضور حدود ٤٤٠٠ ورزشکار از ٢٨ کشور جهان، به مدت چهار روز و به میزبانی کشور روسیه در شهر مسکو برگزار شد.
وی افزود: در این مسابقات، در وزن ٩٠ کیلوگرم و در دو رده سنی اوپن و مستر، با ثبت رکورد ٢٧٠ کیلوگرم در بخش پرس سینه موفق شدم یک مدال نقره و سه مدال برنز کسب کنم.
این قهرمان شیرازی با اشاره به سطح فنی رقابتها اظهار داشت: مسابقات ٢٠٢۵ در بالاترین سطح مسابقات جهانی در رشته پاورلیفتینگ و پرس سینه محسوب میشود و امسال نیز ورزشکاران شرکتکننده با آمادگی بسیار بالایی در رقابتها حاضر شدند. با وجود آمادگی مطلوبی که داشتم، به دلیل سطح بالای مسابقات و رقابت نزدیک میان ورزشکاران، موفق به کسب مدال طلا نشدم.
شکرگزار ادامه داد: در این دوره از مسابقات، حدود ٤٤٠٠ ورزشکار در بخشهای مختلف نامنویسی کردند که در وزن ٩٠ کیلوگرم، در بخش اوپن با ١٢ رقیب و در بخش مستر با ٨ رقیب به رقابت پرداختم و رقابتها بسیار تنگاتنگ بود.
وی همچنین به عملکرد تیمی ایران اشاره کرد و گفت: تیم ایران با حضور ٤٠ ورزشکار در این دوره از مسابقات، موفق به کسب مقام چهارم تیمی جهان شد.
این ورزشکار شیرازی در پایان یادآور شد: سال گذشته نیز در همین رقابتها موفق به کسب دو مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز شده بودم، اما امسال باتوجهبه افزایش سطح مسابقات، رقابتها بهمراتب سختتر برگزار شد.