داداشی در تذکر شفاهی؛
گمرک آستارا وضعیت مناسبی ندارد /ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است
نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: وضعیت گمرک ایران خوب نبوده و وضعیت مدیریتی بسیار اسفناکی دارد چراکه متاسفانه ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است.
به گزارش ایلنا از آستارا، ولی داداشی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وضعیت گمرک ایران خوب نبوده و وضعیت مدیریتی بسیار اسفناکی دارد چراکه متاسفانه ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است.
نماینده مردم آستارا در مجلس دوازدهم ادامه داد: مرزهای کشور حجم بالایی از ترافیک را به خود اختصاص داده است از جمله گمرک آستارا که وضعیت مناسبی ندارد. عدم نظارت و پیگیری های بین المللی توسط سازمان گمرک باعث اخلال در نظم مرزهای کشور از جمله شهرستان آستارا شده است.
وی افزود: از رییس جمهور و وزیر اقتصاد می خواهم به موضوع گمرک رسیدگی کنند چراکه این وضعیت باعث ناراحتی تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و رانندگان تریلی در این وضعیت بحرانی کشور در حوزه اقتصادی شده است.