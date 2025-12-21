خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داداشی در تذکر شفاهی؛

گمرک آستارا وضعیت مناسبی ندارد /ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است

گمرک آستارا وضعیت مناسبی ندارد /ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است
کد خبر : 1730799
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: وضعیت گمرک ایران خوب نبوده و وضعیت مدیریتی بسیار اسفناکی دارد چراکه متاسفانه ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است.

به گزارش ایلنا از آستارا، ولی داداشی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وضعیت گمرک ایران خوب نبوده و وضعیت مدیریتی بسیار اسفناکی دارد چراکه متاسفانه ترک فعل ها باعث اخلال در نظم گمرکات کشور شده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس دوازدهم ادامه داد: مرزهای کشور حجم بالایی از ترافیک را به خود اختصاص داده است از جمله گمرک آستارا که وضعیت مناسبی ندارد. عدم نظارت و پیگیری های بین المللی توسط سازمان گمرک باعث اخلال در نظم مرزهای کشور از جمله شهرستان آستارا شده است.

وی افزود: از رییس جمهور و وزیر اقتصاد می خواهم به موضوع گمرک رسیدگی کنند چراکه این وضعیت باعث ناراحتی تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و رانندگان تریلی در این وضعیت بحرانی کشور در حوزه اقتصادی شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن