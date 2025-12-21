مدیرکل راهداری استان خبرداد:
طرح راهداری زمستانه گلستان با رژه ناوگان آغاز شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان از آغاز رسمی طرح راهداری زمستانه همزمان با رژه ناوگان راهداری و سایر دستگاههای خدمات رسان و امدادرسان در مقر فرماندهی نیروی انتظامی استان خبرداد.
به گزارش ایلنای گلستان، عادل مصدقی اظهارداشت: در این طرح ۴۷۰ نیرو و عوامل راهداری استان درگیر هستند که ۲۰۴ نفر مشارکت مستقیم دارند. تعداد ناوگان فعال این طرح را ۱۸۰ دستگاه است که شامل ناوگان سبک و نیمه سنگین و سنگین میشود که ۲۵ دستگاه نمکپاش مکانیزه هستند.
مصدقی افزود: ۲۶ پایگاه راهداری و راهدارخانه نیز در طول محورهای برفگیر استان فعال شده اند. ۳۵ درصد محورهای استان برفگیر هستند و هم اینک در محورهای کوهستانی و جنوبی استان این طرح فعال بوده و راهداران با توجه به بارشهای گذشته درحال برفروبی محورها هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان، اولویت طرح راهداری زمستانه را حفظ جان مردم و بازنگهداشتن راهها برشمرد و ادامه داد: فقط با کمکهای دولتی نمیتوان ایمنی راهها را تامین کرد بلکه مشارکت مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و راههای امنتر بسیار موثر خواهد بود.
استان گلستان بالغ بر ۵ هزار و ۲۷۱ کیلومتر انواع راه دارد که یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر و ۵۰ گردنه برفگیر دارد.