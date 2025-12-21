خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبرداد:

طرح راهداری زمستانه گلستان با رژه ناوگان آغاز شد

طرح راهداری زمستانه گلستان با رژه ناوگان آغاز شد
کد خبر : 1730746
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از آغاز رسمی طرح راهداری زمستانه همزمان با رژه ناوگان راهداری و سایر دستگاههای خدمات رسان و امدادرسان در مقر فرماندهی نیروی انتظامی استان خبرداد.

به گزارش ایلنای گلستان، عادل مصدقی اظهارداشت: در این طرح ۴۷۰ نیرو و عوامل راهداری استان درگیر هستند که ۲۰۴ نفر مشارکت مستقیم دارند. تعداد ناوگان فعال این طرح را ۱۸۰ دستگاه است که شامل ناوگان سبک و نیمه سنگین و سنگین می‌شود که ۲۵ دستگاه نمک‌پاش مکانیزه هستند. 

مصدقی افزود: ۲۶ پایگاه راهداری و راهدارخانه نیز در طول محورهای برفگیر استان فعال شده اند. ۳۵ درصد محورهای استان برفگیر هستند و هم اینک در محورهای کوهستانی و جنوبی استان این طرح فعال بوده و راهداران با توجه به بارش‌های گذشته درحال برفروبی محورها هستند. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان، اولویت طرح راهداری زمستانه را حفظ جان مردم و بازنگهداشتن راه‌ها برشمرد و ادامه داد: فقط با کمک‌های دولتی نمی‌توان ایمنی راه‌ها را تامین کرد بلکه مشارکت مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و راههای امن‌تر بسیار موثر خواهد بود. 

استان گلستان بالغ بر ۵ هزار و ۲۷۱ کیلومتر انواع راه دارد که یکهزار و ۷۰۰ کیلومتر و ۵۰ گردنه برفگیر دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن