مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد؛
اختصاص 5.7 همت از محل مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه قزوین
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری، بیش از 57 هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه شهری، ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، تقویت زیرساختهای ورزشی و حمایت از مناطق عشایری استان قزوین تخصیص یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدمحمود موسوی صانع با اعلام این خبر گفت: در نه ماهه نخست سال جاری، مبالغ قابل توجهی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، حوزه سلامت، ورزش و جوانان و همچنین مناطق عشایری استان واریز شده که نقش مهمی در آبادانی و توسعه متوازن استان ایفا میکند.
وی با اشاره به روند رو به رشد وصول این منابع افزود: در نهماهه نخست سال 1404، مجموع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در استان قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و این منابع بهطور مستقیم در مسیر توسعه خدمات شهری، بهبود زیرساختهای ورزشی و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی هزینه شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد: از مجموع این منابع، بیش از 46 هزار میلیارد ریال به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد افزایش را نشان میدهد.
موسوی صانع با تأکید بر حمایت از مناطق کمتر برخوردار اظهار داشت: در این مدت، حدود 49 میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به مناطق عشایری استان اختصاص یافته که بیانگر رشد 42 درصدی نسبت به سال گذشته است.
وی ادامه داد: در حوزه ورزش و جوانان استان نیز بیش از یکهزار و 200 میلیارد ریال از محل این منابع تخصیص یافته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 24 درصد رشد داشته است. همچنین در بخش بهداشت و درمان، بیش از 9 هزار و 518 میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده هزینه شده که حاکی از افزایش 26 درصدی نسبت به سال گذشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به نقش کلیدی مالیات بر ارزش افزوده در توسعه شهری و ارتقای خدمات عمومی خاطرنشان کرد: این منابع، پشتوانه اصلی اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداریهاست و امکان اجرای طرحهایی همچون نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی، بهسازی معابر شهری و سایر پروژههای زیرساختی را فراهم میکند.
موسوی صانع در پایان با تأکید بر اهمیت آگاهسازی عمومی گفت: اطلاعرسانی شفاف درباره اینکه مالیات پرداختی مردم مستقیماً صرف آبادانی استان و بهبود کیفیت زندگی شهروندان میشود، نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در پرداخت صحیح و بهموقع مالیات دارد. مالیات، سرمایهای جمعی برای توسعه پایدار استان و تضمینکننده آیندهای بهتر برای همه شهروندان است.