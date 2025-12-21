پویش روایتگری و قصهگویی یلدا در شیراز/ ثبت خاطرات و سنتهای مردمی
رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شیراز از راهاندازی پویش مردمی «روایتگری و قصهگویی یلدا» خبر داد و گفت: یلدای امسال فرصتی است برای ثبت خاطرات، روایتها، رسوم و آثار هنری مردم از شب طولانی که دلها را به هم نزدیک میکند.
به گزارش ایلنا، هاجر عسکری با اعلام راهاندازی «پویش مردمی روایتگری و قصهگویی یلدا» گفت: یلدا فقط یک شب طولانی زمستانی نیست بلکه یک روایت میراثی مشترک است که نسلها را به هم پیوند میدهد.
رئیس اداره میراثفرهنگی شیراز ادامه داد: این شب، فرصتی است تا خانوادهها و اقوام گرد هم آیند، خاطرات و سنتهای دیرینه را زنده کنند و پیوند فرهنگی خود را مستحکمتر سازند.
عسکری از شهروندان خواست تا روایتهای یلدایی خود را با اداره میراث فرهنگی شیراز به اشتراک بگذارند.
وی افزود: این روایتها میتواند شامل یک خاطره یلدایی، رسم یا سنت قدیمی، جمله ماندگار درباره شب یلدا، عکس یا ویدئوی کوتاه، شعرخوانی یا روایت کوتاه یلدایی باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شیراز افزود: با این پویش که با هشتک« #_یلدا_روایت- میشود» راهاندازی شده میتوانیم یلداهایی که در خانهها و دلهای مردم به یادگار ماندهاند را ثبت کنیم.
عسکری یادآور شد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را به شماره تلفن09171079754 ارسال کنند و روایتهای منتخب در شب فرهنگی شیراز بازخوانی خواهد شد تا این میراث معنوی برای آیندگان حفظ شود.