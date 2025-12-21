خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پویش روایتگری و قصه‌گویی یلدا در شیراز/ ثبت خاطرات و سنت‌های مردمی

پویش روایتگری و قصه‌گویی یلدا در شیراز/ ثبت خاطرات و سنت‌های مردمی
کد خبر : 1730670
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شیراز از راه‌اندازی پویش مردمی «روایتگری و قصه‌گویی یلدا» خبر داد و گفت: یلدای امسال فرصتی است برای ثبت خاطرات، روایت‌ها، رسوم و آثار هنری مردم از شب طولانی که دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

 به گزارش ایلنا، هاجر عسکری با اعلام راه‌اندازی «پویش مردمی روایتگری و قصه‌گویی یلدا» گفت: یلدا فقط یک شب طولانی زمستانی نیست بلکه یک روایت میراثی مشترک است که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شیراز ادامه داد: این شب، فرصتی است تا خانواده‌ها و اقوام گرد هم آیند، خاطرات و سنت‌های دیرینه را زنده کنند و پیوند فرهنگی خود را مستحکم‌تر سازند.

عسکری از شهروندان خواست تا روایت‌های یلدایی خود را با اداره میراث فرهنگی شیراز به اشتراک بگذارند.

وی افزود: این روایت‌ها می‌تواند شامل یک خاطره یلدایی، رسم یا سنت قدیمی، جمله ماندگار درباره شب یلدا، عکس یا ویدئوی کوتاه، شعرخوانی یا روایت کوتاه یلدایی باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شیراز افزود: با این پویش که با هشتک« #_یلدا_روایت- می‌شود» راه‌اندازی شده می‌توانیم یلداهایی که در خانه‌ها و دل‌های مردم به یادگار مانده‌اند را ثبت کنیم. 

 عسکری یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به شماره تلفن09171079754  ارسال کنند و روایت‌های منتخب در شب فرهنگی شیراز بازخوانی خواهد شد تا این میراث معنوی برای آیندگان حفظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن