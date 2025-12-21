رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:
کُشته و زخمی شدن ۲ نفر در وقوع سانحه دلخراش رانندگی روستای دارشاهی دنا
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع یک حادثه رانندگی منجر به فوت و مصدومیت ۲ نفر در شهرستان دنا خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد،"پرویز غفارفرد" به رسانه ها گفت: ساعت ۰۱:۱۶ بامداد امروز سی ام آذرماه، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محدوده روستای دارشاهی (زیردوربین) به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی افزود: در این حادثه مرد ۳۰ ساله ای بدلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد و یک مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جادهای و ساعات شب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.