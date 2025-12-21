مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
مازندران در صدر تأمینکنندگان گوشت مرغ کشور؛ توزیع بیش از ۱.۲ هزار تُن مرغ
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۶۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ از این استان به تهران در روز شنبه ۲۹ آذر خبر داد و گفت: بر اساس گزارشهای انجمن کشتارگاههای مازندران و اداره کل دامپزشکی، در این تاریخ ۶۰۲ هزار و ۷۶۵ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شده است.
به گزارش ایلنا، قربان نژاد افزود: سهم تهران از مرغ آماده طبخ مازندران ۲۷۵ هزار کیلوگرم بود که از این مقدار، ۱۴۸ هزار و ۲۵۲ کیلوگرم به میادین میوه و ترهبار و ۱۲۶ هزار و ۷۶۸ کیلوگرم به فروشگاههای پایتخت ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ۱۴۸ هزار و ۹۷۵ قطعه مرغ زنده در همین تاریخ، برای کشتار به تهران ارسال شد، ادامه داد: علاوه بر تأمین نیاز تهران، ۴۹۳ هزار و ۵۲۷ کیلوگرم گوشت مرغ در همان روز در مازندران توزیع شده است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران علاوه بر تهران، سایر استانها را نیز پشتیبانی کرد و ۱۵۲ هزار و ۹۴۵ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به سایر استانها و ۵۸ هزار و قطعه مرغ زنده به استان سمنان ارسال شده است.
قرباننژاد افزود: علاوه بر این، استانهای همجوار مانند گلستان و گیلان و نیز فروشگاههای زنجیرهای، در توزیع مرغ آماده طبخ در استان مازندران نقش داشتهاند که نشاندهنده شبکه توزیع گسترده و روان این محصول است.