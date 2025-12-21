خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ هکتار از اراضی ملی در کوهدشت رفع تصرف شد

۵ هکتار از اراضی ملی در کوهدشت رفع تصرف شد
کد خبر : 1730645
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت از اجرای حکم قضایی در خصوص رفع تصرف غیرقانونی حدود پنج هکتار از اراضی ملی در روستای کله‌گاورا خبر داد.

به گزارش ایلنا، کاظم نظری روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوقی عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه خوشناموند، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیروهای یگان حفاظت، عملیات قلع و قمع و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی انجام شد. 

وی افزود: در جریان این اقدام قضایی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پی‌کنی و بناهای احداثی غیرقانونی تخریب و اراضی تصرف‌شده آزادسازی شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اهمیت منابع ملی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت در برابر هرگونه تعرض به اراضی ملی ایستاده و حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی را از مأموریت‌های خود می‌داند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن