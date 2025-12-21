۵ هکتار از اراضی ملی در کوهدشت رفع تصرف شد

به گزارش ایلنا، کاظم نظری روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوقی عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه خوشناموند، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیروهای یگان حفاظت، عملیات قلع و قمع و تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی انجام شد.

وی افزود: در جریان این اقدام قضایی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پی‌کنی و بناهای احداثی غیرقانونی تخریب و اراضی تصرف‌شده آزادسازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اهمیت منابع ملی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت در برابر هرگونه تعرض به اراضی ملی ایستاده و حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی را از مأموریت‌های خود می‌داند.

