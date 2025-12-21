۵ هکتار از اراضی ملی در کوهدشت رفع تصرف شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت از اجرای حکم قضایی در خصوص رفع تصرف غیرقانونی حدود پنج هکتار از اراضی ملی در روستای کلهگاورا خبر داد.
به گزارش ایلنا، کاظم نظری روز یکشنبه سیام آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوقی عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه خوشناموند، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیروهای یگان حفاظت، عملیات قلع و قمع و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی ملی انجام شد.
وی افزود: در جریان این اقدام قضایی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پیکنی و بناهای احداثی غیرقانونی تخریب و اراضی تصرفشده آزادسازی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت با اشاره به اهمیت منابع ملی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت در برابر هرگونه تعرض به اراضی ملی ایستاده و حمایت از حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی را از مأموریتهای خود میداند.