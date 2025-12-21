خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت ۲۰روستا بازار در آذربایجان غربی/ روزانه ۵ تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار در ارومیه توزیع می شود

فعالیت ۲۰روستا بازار در آذربایجان غربی/ روزانه ۵ تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار در ارومیه توزیع می شود
کد خبر : 1730618
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: در آستانه شب یلدا برای تنظیم بازار و تعادل قیمت روزانه ۵ تن گوشت مرغ در سطح شهرستان ارومیه توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سجاد حسامی در گفت و گو با خبرنگاران، از آغاز توزیع گسترده مرغ منجمد طرح تنظیم بازار در روستا بازارهای منتخب تعاون روستائی آذربایجان غربی در آستانه شب یلدا خبر داد و افزود: در ارومیه روزانه تا رفع نیاز مردم و تعادل قیمت و تنظیم بازار ۵ تن گوشت مرغ توزیع می شود و محدودیتی برای توزیع نداریم.

وی ادامه داد: به منظور تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم و در آستانه شب یلدا، مرغ منجمد طرح تنظیم بازار با قیمت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان در روستابازارهای اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی روستایی شهید اکبری و امامزاده شهرستان ارومیه در حال توزیع است.

حسامی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ روستا بازار در سطح استان فعال است، گفت: توزیع مرغ منجمد توسط شبکه تعاون روستایی، به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و تامین مایحتاج ضروری مردم تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و هیچ کمبودی در خصوص تامین گوشت مرغ در استان نداریم.

وی آدرس های توزیع گوشت مرغ در ارومیه در آستانه شب یلدا را روستا بازار اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه، شرکت تعاونی روستایی امامزاده و شرکت تعاونی روستایی شهید اکبری اعلام کرد و گفت: در طرح تنظیم بازار، مدیران و کارشناسان ستادی و شهرستانی مدیریت تعاون روستائی استان به‌ صورت مستمر از روند توزیع بازدید کرده و بر حسن اجرای آن نظارت می کنند.

حسامی از توزیع میوه و برنج برای تنظیم بازار در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: تلاش می شود مردم برای تامین کالاهای مورد نیاز خود در ماه های پایانی سال به خصوص شب یلدا مشکلی نداشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن