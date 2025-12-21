فعالیت ۲۰روستا بازار در آذربایجان غربی/ روزانه ۵ تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار در ارومیه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سجاد حسامی در گفت و گو با خبرنگاران، از آغاز توزیع گسترده مرغ منجمد طرح تنظیم بازار در روستا بازارهای منتخب تعاون روستائی آذربایجان غربی در آستانه شب یلدا خبر داد و افزود: در ارومیه روزانه تا رفع نیاز مردم و تعادل قیمت و تنظیم بازار ۵ تن گوشت مرغ توزیع می شود و محدودیتی برای توزیع نداریم.

وی ادامه داد: به منظور تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم و در آستانه شب یلدا، مرغ منجمد طرح تنظیم بازار با قیمت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان در روستابازارهای اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی روستایی شهید اکبری و امامزاده شهرستان ارومیه در حال توزیع است.

حسامی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ روستا بازار در سطح استان فعال است، گفت: توزیع مرغ منجمد توسط شبکه تعاون روستایی، به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و تامین مایحتاج ضروری مردم تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و هیچ کمبودی در خصوص تامین گوشت مرغ در استان نداریم.

وی آدرس های توزیع گوشت مرغ در ارومیه در آستانه شب یلدا را روستا بازار اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه، شرکت تعاونی روستایی امامزاده و شرکت تعاونی روستایی شهید اکبری اعلام کرد و گفت: در طرح تنظیم بازار، مدیران و کارشناسان ستادی و شهرستانی مدیریت تعاون روستائی استان به‌ صورت مستمر از روند توزیع بازدید کرده و بر حسن اجرای آن نظارت می کنند.

حسامی از توزیع میوه و برنج برای تنظیم بازار در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: تلاش می شود مردم برای تامین کالاهای مورد نیاز خود در ماه های پایانی سال به خصوص شب یلدا مشکلی نداشته باشند.

