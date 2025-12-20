معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس 5 شهرستان خراسان شمالی روز 30 آذر ماه
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران فعالیت آموزشی مدارس 5 شهرستان این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سید مجتبی علویمقدم افزود: بر این اساس در شهرستانهای بجنورد، راز و جرگلان، مانه، شیروان و فاروج، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در سامانه شاد انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: این تصمیم با هدف حفظ ایمنی دانشآموزان، فرهنگیان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است. در همین رابطه مدارس 2 شهرستان فاروج و باموصفیآباد نیز امروز شنبه 29 آذر ماه غیرحضوری بود.