مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری برخی مدارس خراسان رضوی روز یکشنبه 30 آذر ماه
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر، فعالیت آموزشی مدارس در چند شهرستان این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده مدارس شهرستانهای قوچان، طرقبه و شاندیز، تربت حیدریه، تربت جام، زاوه، نیشابور، احمدآباد، باخرز و رضویه در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.
وی به چگونگی فعالیت مدارس 2 شهرستان دیگر در استان خراسان رضوی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین مدارس شهرستانهای گلبهار و خوشاب در مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه دوره اول روز یکشنبه 30 آذر ماه در شیفت صبح به صورت مجازی فعالیت میکنند.