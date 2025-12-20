فعالیت غیرحضوری برخی مدارس خراسان رضوی روز یکشنبه 30 آذر ماه

به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده مدارس شهرستان‌های قوچان، طرقبه و شاندیز، تربت حیدریه، تربت جام، زاوه، نیشابور، احمدآباد، باخرز و رضویه در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت مجازی فعالیت خواهند کرد.

وی به چگونگی فعالیت مدارس 2 شهرستان دیگر در استان خراسان رضوی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین مدارس شهرستان‌های گلبهار و خوشاب در مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه دوره اول روز یکشنبه 30 آذر ماه در شیفت صبح به صورت مجازی فعالیت می‌کنند.

انتهای پیام/