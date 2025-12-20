معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خبر داد:
فعالیت غیرحضوری برخی مدارس استان قم روز یکشنبه 30 آذر ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم گفت: در پی برودت هوا، در برخی از بخشهای استان قم، فعالیت آموزشی مدارس در شیفت صبح روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها از بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مرتضی رحماننیا افزود: در شهرستان قم مدارس بخش سلفچگان و بخش خلجستان، در شهرستان کهک تمامی مدارس، در شهرستان جعفرآباد مدارس بخش قاهان، در نوبت صبح روز یکشنبه 30 آذر ماه، فعالیت غیرحضوری خواهند داشت.
وی به دلایل اتخاذ این تصمیم از سوی استانداری قم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: غیرحضوری بودن مدارس اعلام شده، هم برای دانشآموزان و هم برای مدیران مدارس و معلمان خواهد بود. دلیل اتخاذ این تصمیم، کاهش دما تا منفی 4 درجه است.