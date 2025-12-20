تأخیر 2 ساعته در آغاز به کار ادارات کرمان روز یکشنبه 30 آذر

به گزارش ایلنا، با توجه به برودت هوا و یخ‌زدگی معابر و بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان، روز یکشنبه 30 آذرماه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و بانک‌ها به جز نهادهای نظامی، امدادی و خدمات‌رسان در شهرستان کرمان با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

این اطلاعیه آمده است که بدیهی است در صورت تداوم برودت هوا و در صورت نیاز به تعطیلی کامل، مراتب متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. تصمیم‌گیری در سایر شهرستان‌های متاثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.

