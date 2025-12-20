خبرگزاری کار ایران
ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد:

تأخیر 2 ساعته در آغاز به کار ادارات کرمان روز یکشنبه 30 آذر

ستاد مدیریت بحران استان کرمان اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و پیش بینی یخ‌زدگی معابر، به اطلاع می‌رساند ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و سایر مراکز عمومی این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه، با 2 ساعت تأخیر و در ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به برودت هوا و یخ‌زدگی معابر و بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان، روز یکشنبه 30 آذرماه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و بانک‌ها به جز نهادهای نظامی، امدادی و خدمات‌رسان در شهرستان کرمان با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

این اطلاعیه آمده است که بدیهی است در صورت تداوم برودت هوا و در صورت نیاز به تعطیلی کامل، مراتب متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. تصمیم‌گیری در سایر شهرستان‌های متاثر از برودت هوا بر عهده فرمانداران است.

