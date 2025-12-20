به گزارش ایلنا، در شهرستان سمنان فعالیت آموزشی مدرسه هدایت روز یکشنبه 30 آذر ماه غیرحضوری است. در شهرستان میامی نیز مدرسه بیت‌المقدس (فرومد)، شهید رجایی فیروزآباد و کلاس چهارم ب مدرسه شهید سلیمی میامی در این روز غیرحضوری خواهد بود.

