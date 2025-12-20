ادارهکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری برخی مدارس شهرستانهای سمنان و میامی روز یکشنبه 30 آذر
ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: فعالیت آموزش در برخی مدارس شهرستانهای سمنان و میامی روز یکشنبه 30 آذر ماه غیرحضوری است. بر این اساس آموزشها در بستر فضای مجازی و سامانه شاد پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، در شهرستان سمنان فعالیت آموزشی مدرسه هدایت روز یکشنبه 30 آذر ماه غیرحضوری است. در شهرستان میامی نیز مدرسه بیتالمقدس (فرومد)، شهید رجایی فیروزآباد و کلاس چهارم ب مدرسه شهید سلیمی میامی در این روز غیرحضوری خواهد بود.