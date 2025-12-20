خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۳ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران

کد خبر : 1730465
رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری سه نفر به اتهام ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی خبر داد. 

به گزارش ایلنا؛  عباس پوریانی گفت: در جریان بررسی پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از نام دستگاه قضا، سه نفر توسط مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان شناسایی و بازداشت شدند که دو تن از آنها مدعی انتساب به مسئولان عالی قضایی استان بودند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: یکی از متهمان که به‌عنوان عریضه‌نویس در دادگستری رامسر فعالیت می‌کرد، علاوه بر دریافت مبالغ خارج از تعرفه، اقدام به معرفی یک وکیل خاص به مراجعان می‌کرد.  

او ادامه داد: این وکیل نیز با ادعای قرابت فامیلی با یکی از مسئولان عالی دادگستری رامسر، به مراجعان وعده واهیِ دریافت رأی به نفع موکل و حل مشکلات قضایی را می‌داد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به دستگیری دو نفر دیگر در شرق استان اشاره کرد و گفت: این افراد با سوءاستفاده از تشابه اسمی و ادعای انتساب به یکی از قضات برجسته استان، اقدام به کارچاق‌کنی و دریافت مبالغی از مردم می‌کردند.

پوریانی خاطرنشان کرد: یکی از این متهمان، کلاهبرداری متواری و دارای ۸ سال حکم حبس قطعی به جرم غصب عنوان بود که با رصد دقیق اطلاعاتی، شناسایی و دستگیر شد. 

وی تأکید کرد: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه، با هرگونه عاملی که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت دستگاه قضا شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد

