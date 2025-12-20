خبرگزاری کار ایران
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی و متوسطه اول مشهد و تبادکان نوبت صبح روز 30 آذر

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: فعالیت آموزشی تمامی مدارس مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه اول و همچنین مهدکودک‌ها، مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان در نوبت صبح روز یکشنبه 30 آذر ماه به‌ صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد رهنما افزود: این تصمیم با توجه به برودت هوا و شرایط جوی حاکم و همچنین بارش برف، کاهش محسوس دما و یخبندان، به‌ منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و عوامل اجرایی مدارس، اتخاذ شده است. بر این اساس فعالیت آموزشی مقاطع یاد شده از بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: و از خانواده‌ها درخواست می‌شود ضمن همراهی با مدارس نسبت به مراقبت از سلامت فرزندان خود و رعایت توصیه‌های ایمنی در شرایط جوی فعلی توجه ویژه داشته باشند. بارش برف و برودت هوا تمامی مدارس خراسان رضوی در نوبت صبح و عصر امروز شنبه 29 آذر ماه را تعطیل کرده بود.

