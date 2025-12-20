خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار البرز:

کاربری مسکونی خانه‌های تبدیل‌شده به مدرسه حفظ می‌شود / حمایت از مدارس غیردولتی در دستور کار استان

کاربری مسکونی خانه‌های تبدیل‌شده به مدرسه حفظ می‌شود / حمایت از مدارس غیردولتی در دستور کار استان
کد خبر : 1730384
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار البرز با تأکید بر صیانت از حقوق مالکان، اعلام کرد: تمامی خانه‌هایی که در راستای نهضت مدرسه‌سازی استان برای توسعه فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاربری مسکونی خود را حفظ خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، مجتبی عبداللهی امروز در جلسه نهضت مدرسه‌سازی استان البرز اظهار کرد: با توجه به تراکم بالای جمعیت و محدودیت زمین در استان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود امری ضروری است و این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در جبران کمبود سرانه‌های آموزشی و تسریع در تأمین فضای آموزشی ایفا کند.

وی با اشاره به بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مدارس غیردولتی در این جلسه افزود: مدارس غیردولتی طی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در ارتقای سرانه‌های آموزشی استان داشته‌اند و حمایت از این مدارس که در کنار دولت به آموزش دانش‌آموزان کمک می‌کنند، از رویکردهای جدی مدیریت استان است.

استاندار البرز تصریح کرد: اتخاذ تدابیر حمایتی از مدارس غیردولتی در کنار توسعه مدارس دولتی، موجب ارتقای کیفیت آموزش، افزایش دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی استاندارد و ایجاد تعادل در نظام آموزشی استان خواهد شد.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: نهضت مدرسه‌سازی در استان البرز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و خیرین مدرسه‌ساز با جدیت ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن