به گزارش ایلنا، مجتبی عبداللهی امروز در جلسه نهضت مدرسه‌سازی استان البرز اظهار کرد: با توجه به تراکم بالای جمعیت و محدودیت زمین در استان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود امری ضروری است و این رویکرد می‌تواند نقش مؤثری در جبران کمبود سرانه‌های آموزشی و تسریع در تأمین فضای آموزشی ایفا کند.

وی با اشاره به بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مدارس غیردولتی در این جلسه افزود: مدارس غیردولتی طی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در ارتقای سرانه‌های آموزشی استان داشته‌اند و حمایت از این مدارس که در کنار دولت به آموزش دانش‌آموزان کمک می‌کنند، از رویکردهای جدی مدیریت استان است.

استاندار البرز تصریح کرد: اتخاذ تدابیر حمایتی از مدارس غیردولتی در کنار توسعه مدارس دولتی، موجب ارتقای کیفیت آموزش، افزایش دسترسی دانش‌آموزان به فضاهای آموزشی استاندارد و ایجاد تعادل در نظام آموزشی استان خواهد شد.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: نهضت مدرسه‌سازی در استان البرز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و خیرین مدرسه‌ساز با جدیت ادامه خواهد یافت.

