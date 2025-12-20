استاندار البرز:
کاربری مسکونی خانههای تبدیلشده به مدرسه حفظ میشود / حمایت از مدارس غیردولتی در دستور کار استان
استاندار البرز با تأکید بر صیانت از حقوق مالکان، اعلام کرد: تمامی خانههایی که در راستای نهضت مدرسهسازی استان برای توسعه فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند، کاربری مسکونی خود را حفظ خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، مجتبی عبداللهی امروز در جلسه نهضت مدرسهسازی استان البرز اظهار کرد: با توجه به تراکم بالای جمعیت و محدودیت زمین در استان، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود امری ضروری است و این رویکرد میتواند نقش مؤثری در جبران کمبود سرانههای آموزشی و تسریع در تأمین فضای آموزشی ایفا کند.
وی با اشاره به بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مدارس غیردولتی در این جلسه افزود: مدارس غیردولتی طی سالهای اخیر سهم قابل توجهی در ارتقای سرانههای آموزشی استان داشتهاند و حمایت از این مدارس که در کنار دولت به آموزش دانشآموزان کمک میکنند، از رویکردهای جدی مدیریت استان است.
استاندار البرز تصریح کرد: اتخاذ تدابیر حمایتی از مدارس غیردولتی در کنار توسعه مدارس دولتی، موجب ارتقای کیفیت آموزش، افزایش دسترسی دانشآموزان به فضاهای آموزشی استاندارد و ایجاد تعادل در نظام آموزشی استان خواهد شد.
عبداللهی در پایان تأکید کرد: نهضت مدرسهسازی در استان البرز با مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و خیرین مدرسهساز با جدیت ادامه خواهد یافت.