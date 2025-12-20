ممنوعیت صدور مجوز شکار پرندگان در اصفهان به دلیل آنفلوانزا
رئیس اداره حفاظت حیات وحش اداره کل محیطزیست اصفهان گفت: صدور هرگونه مجوز شکار پرندگان و نیز ورود پرنده جدید به باغ پرندگان اصفهان تا اطلاع ثانوی به دلیل شیوع آنفلوانزا ممنوع شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مرتضی جوهری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: امسال به دلیل وجود آنفلونزای فوقحاد پرندگان، هیچ پروانهای برای شکار پرندگان صادر نشده است.
وی گفت: این تصمیم با توجه به وضعیت بیماریهای دامی و احتمال انتقال ویروس از طریق پرندگان مهاجر اتخاذ شده و تا زمانی که سازمان دامپزشکی کشور رفع کامل خطر را تأیید کند، ممنوعیتها ادامه خواهد داشت.
جوهری تأکید کرد: ایستگاههای که پرندگان مهاجر حضور دارند به طور مستمر رصد میشود و تاکنون موردی از شیوع بیماری در مناطق حفاظتشده نیز گزارش نشده است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: به باغ پرندگان اصفهان نیز توصیه اکید کردهایم که فعلاً هیچ پرندهای را پذیرش نکنند و در حال حاضر هیچ ورودی جدیدی ندارند؛ همچنین پرندگانی که مردم به ما تحویل میدهند، بلافاصله برای قرنطینه به مرکز بازپروری کلاهقاضی معرفی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: پرندگان مهاجر ممکن است ناقل ویروس باشند؛ بنابراین توصیه میشود افراد از هرگونه تماس نزدیک با پرندگان وحشی پرهیز کنند تا خطر انتقال بیماری به حداقل برسد.