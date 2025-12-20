به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی مولوی در خصوص وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اظهار کرد: صبح امروز شاهد بارش باران در محورهای خور، بارش خفیف برف در محورهای دهاقان و مه گرفتگی در گردنه‌های نیه و ظفرقند بودیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بارش‌ها پایان یافته و شاهد برودت هوا در سطح استان اصفهان هستیم، ابراز کرد: همه محورهای استان اصفهان باز است اما باید توجه داشت که با ذوب شدن برف‌های کنار جاده و کاهش دما احتمال بادروبه وجود دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین با اشاره به ایجاد یخ سیاه در محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: رانندگان باید به این پدیده توجه داشته باشند، مراقبت ویژه کنند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا دچار حادثه نشوند.

وی در خصوص حوادث ترافیکی ۲۴ ساعت اخیر در محورهای برون شهری استان اصفهان نیز ابراز کرد: در این بازه زمانی ۲۸ مورد حادثه خسارتی گزارش شده است.

سرهنگ مولوی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی چهار تصادف جرحی و یک تصادف فوتی نیز گزارش شده است، در خصوص تصادف برخورد تیبا با گیت کنار بزرگراه نیز در کاشان در حال بررسی علت حادثه هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی ورود سامانه سرد به استان را داریم و از این رو به همه شهروندان توصیه می‌شود از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

