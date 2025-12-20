امروز انجام شد؛
افتتاح نخستین مرکز آموزش فنی و حرفهای هیأت امنایی استان البرز
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان البرز گفت: نخستین مرکز آموزش فنی و حرفهای هیأت امنایی استان البرز با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و منطبق بر نیازهای واقعی بازار کار و در راستای تحول از حاکمیت دولتی به حکمرانی مشارکتی، افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا باجولوند سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان البرز و رئیس دبیرخانه مراکز هیأت امنایی کشور، در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش فنی و حرفهای هیأت امنایی استان البرز که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و کارشناسان مربوطه برگزار شد، مرکز آموزش فنی و حرفهای شهیدان رهبری کرج را به عنوان نخستین مرکز تحت این الگوی مدیریتی در استان معرفی کرد.
وی با اشاره به ضرورت تحول در نظام مهارتآموزی کشور، خاطرنشان کرد: در مراکز هیأت امنایی، مدیریت از حالت فردی به گروهی تغییر مییابد و تصمیمگیریها به صورت جمعی و با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و خبرگان آموزشی صورت میپذیرد. این اقدام به معنای واگذاری مراکز به بخش خصوصی نیست، بلکه حرکتی راهبردی به سمت حکمرانی مشارکتی است.
باجولوند در تشریح اهداف و نحوه عملکرد این مرکز جدید، به هدف نهایی اشاره کرد و از تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیازهای روز صنعت و اقتصاد استان خبر داد.
وی همچنین با اشاره به نحوه تصمیمگیری گفت که مدیریت گروهی و مشارکتی با حضور فعال بخش خصوصی و صنایع تصمیمگیری میشود و دستاورد مورد انتظار آن، کاهش شکاف مهارتی بین آموزشهای ارائهشده و نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی است.
وی اضافه کرد: هدف سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از این الگو، بهرهگیری از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار است.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای البرز در ادامه به برنامههای آتی اشاره و اعلام کرد: برنامه ما توسعه کمی و کیفی این مراکز است. یکی از اولویتهای مهم، چابکسازی هیأتامنا و تبدیل آن از یک نهاد صرفاً مشورتی به یک بازوی اجرایی و راهبردی قوی برای سازمان است که بر مدیریت منابع مالی، صرفهجویی و بهرهوری متمرکز خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه با راهاندازی مرکز شهیدان رهبری کرج به عنوان مرکز هیأت امنایی، استان البرز نیز به جمع استانهای پیشرو در اجرای این تحول مهارتی پیوست، یادآور شد: مرکز آموزش فنی و حرفهای شهیدان رهبری کرج که پیش از این نیز به ارائه آموزشهای مهارتی در رشتههای صنعتی مانند تراشکاری، جوشکاری، برق صنعتی، هوشمندسازی صنعت ساختمان، انرژی خورشیدی و... اشتغال داشت، با تبدیل شدن به یک مرکز هیأت امنایی، گام جدیدی در همگرایی آموزش و صنعت در قلب استان صنعتی البرز برداشته است.