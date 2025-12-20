حمایت مجلس از ایده ها و اختراعات دانش آموزان فارس در سطح ملی
رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر اهمیت علم، دانش، فناوری و بهویژه هوش مصنوعی گفت: آینده ایران اسلامی و آینده جهان در اختیار فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است و کشورهایی موفقتر خواهند بود که در این حوزه پیشرو باشند؛ امروز آینده کشور در دستان دانشپژوهان و دانشآموزان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا توکل شوریجه امروز شنبه ۲۹ آذر در نمایشگاه ایده، خلاقیت و اختراعات دانشآموزان مجتمع آموزشی سرآمد با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشپژوهان افزود: حضور در این برنامه موجب بهرهمندی و افتخار بود و ایدهها، ابتکار و خلاقیت دانشآموزان نشاندهنده آیندهای روشن است.
توکل با تقدیر از مدیرکل آموزشوپرورش استان فارس به دلیل اهتمام به حوزه تعلیم و تربیت، از همه بانیان، دستاندرکاران و متولیان این برنامه قدردانی کرد و گفت: قدردان تلاش معلمان، مربیان و اساتیدی هستیم که با تعهد و دلسوزی در مسیر تشویق و ترغیب دانشآموزان گام برمیدارند و آینده این نسل در دستان آنان قرار دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به حمایت مجلس از فعالیتهای علمی و فناورانه تصریح کرد: مجلس در کنار دولت خدمتگزار، به صورت هماهنگ از ایدهها و طرحهای علمی حمایت میکند و هر موضوعی که از سوی اساتید، متولیان و دانشآموزان ارائه شود، مورد حمایت و همراهی قرار خواهد گرفت.
نماینده شهرستان های سروستان، خرامه و کوار در مجلس با بیان اینکه ایدههای ارائهشده از سوی دانشآموزان استان فارس بهویژه شیراز، قابلیت پیگیری در سطح ملی را دارد، خاطرنشان کرد: این طرحها در تهران و در تعامل با وزیر، معاونان وزیر و رؤسای سازمانها پیگیری خواهد شد تا حمایت لازم در همه زمینههای مرتبط انجام گیرد.
وی از اختصاص کمک مالی نمادین به دانشآموزان ایدهپرداز خبر داد و تأکید کرد: با تلاش، تخصص و پیگیری مستمر، آیندهای روشن پیش روی دانشآموزان استان فارس و کشور قرار خواهد گرفت.
توجه به دانشآموزان مبتکر و خلاق اولویت آموزش و پرورش فارس است
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز با تأکید بر اینکه توجه به دانشآموزان مبتکر و خلاق از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش است، اظهار داشت: در همه ردههای تحصیلی و در تمام دورههای آموزشی، توجه به دانشآموزان در دستور کار قرار دارد و آموزش و پرورش آمادگی دارد برای تشویق و ترغیب همه دانشآموزان، چه در مدارس دولتی و چه غیردولتی، شبانهروزی، سمپاد، روستایی و شهری، حضور فعال داشته باشد.
محسن کلاری افزود: حضور مسئولان و از جمله رئیس مجمع نمایندگان استان در این برنامه و تشویق دانشآموزان، به این دلیل است که آموزش و پرورش برای همه دانشآموزان، بهویژه دانشآموزانی که در فضای مدارس غیردولتی تحصیل میکنند و مؤسسان این مدارس برای فراهمسازی بستر مناسب زحمت میکشند، اهمیت ویژهای قائل است و تلاش دارد این فضا برای همه دانشآموزان فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس تصریح کرد: در کنار آموزش درسی، توجه همزمان و متوازن به ساحت های تربیتی نیز مورد تأکید است تا دانشآموز بتواند در ساعات مختلف آموزشی، رشد همهجانبه و متوازن داشته باشد.
کلاری ابراز امیدواری کرد: این مسیر حمایتی و تربیتی بهگونهای ادامه یابد که همه دانشآموزان بتوانند از ظرفیتهای آموزشی و تربیتی موجود به بهترین شکل بهرهمند شوند.
مدیر و موسس مجتمع آموزشی سرآمد نیز درباره برگزاری نمایشگاه ایده، خلاقیت و اختراعات دانشآموزان این مجتمع گفت: آموزش باید فراتر از کتاب درسی باشد و تنها با محفوظات نمیتواند آینده بچهها را تضمین کند.
پریسا گندمی نژاد با اشاره به رویکرد آموزشی مجتمع افزود که آموزش دیروز نمیتواند بچههای امروز را برای آینده تربیت کند و آنها نیاز به مهارتهای جدید از جمله آشنایی با فناوری و ابزارهای هوش مصنوعی دارند.
گندمی نژاد ادامه داد: آموزش باید منجر به خلاقیت شود و وقتی با خلاقیت ترکیب شود، دانشآموزان میتوانند آینده خوبی برای خود ترسیم کنند.
وی معتقد است که بچهها برای موفقیت باید مجهز به یک کولهپشتی از ابزارهای مختلف شامل خلاقیت، فناوری و مهارتهای ارتباطی باشند.
وی درباره برگزاری نمایشگاه توضیح داد: مراسم امروز شامل ۸ گروه دانشآموزی بود که هر گروه ۳ تا ۴ نفر دارد. این دانشآموزان در کلاسهای خلاقیت، ایدهنویسی و هوش مصنوعی شرکت کردهاند، مشکلات را مشاهده و آموزش دیدهاند و ایدههای خود را روی کاغذ آوردهاند. برخی از این ایدهها ثبت شده و برخی دیگر در حال ثبت هستند.
مدیر مجتمع آموزشی سرآمد درباره بهرهمندی دانشآموزان از هوش مصنوعی گفت که آنها یاد گرفتهاند چگونه از هوش مصنوعی و پرامپنویسی استفاده کنند و فعالیتهای عملی انجام دهند. دانشآموزان اکنون میتوانند به عنوان کارآفرینان کوچک برای شرکتها تبلیغات انجام دهند و ایدههای خود را عملیاتی کنند.
وی در پاسخ به پرسش درباره حمایت بنیاد ملی نخبگان افزود: تاکنون حمایت رسمی دریافت نشده اما امیدوار است در آینده این اتفاق رخ دهد.
گندمی نژاد درباره ترکیب هوش مصنوعی و خلاقیت یادآور شد: هوش مصنوعی به تنهایی کافی نیست و خلاقیت در کنار آن باعث میشود آموزش واقعی و کاربردی باشد. در حال حاضر حدود ۴۰ دانشآموز به صورت فعال در کلاسها شرکت دارند و علاقهمندان ادامه میدهند. پس از ثبت ایدهها، امکان توسعه و عملیاتی شدن آنها برای دانشآموزان فراهم خواهد شد.