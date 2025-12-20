خبرگزاری کار ایران
مرگ عابر پیاده در تصادف رانندگی در محور آستارا به تالش

رئیس پلیس راه گیلان از جان باختن یک زن عابرپیاده ۶۰ ساله بر اثر برخورد سواری کوییک با وی در محور آستارا به تالش خبر داد.

به گزارش ایلنا از تالش، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به تالش بلافاصله ماموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری کوییک که در مسیر آستارا به تالش محدوده غلام محله در حال حرکت بود، با عابر پیاده‌ای که قصد عبور از عرض راه را داشته، برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: در این برخورد، عابر پیاده که خانمی ۶۰ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
 وی افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را بی توجهی راننده کوییک اعلام کرده‌اند.

 

